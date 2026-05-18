MLB: Ildemaro Vargas mantiene su brillo con nueva marca de remolcadas

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Ildemaro Vargas sigue encendido en la primera mitad de la temporada 2026 de las Grandes Ligas, donde se ha mantenido consistente con el madero y su nombre resalta entre los candidato al Juego de Estrellas, que se celebrará en Filadelfia este año.

Luego de hacer historia con su impresionante cadena de juegos consecutivos conectando al menos un hit, el venezolano mantiene un nivel ofensivo sobresaliente que lo coloca entre los jugadores más productivos de la liga, consolidándose como un firme candidato al partido de mitad de campaña.

"Caripito" sigue metido de lleno en la pelea por el liderato de bateo de la Liga Nacional, exhibiendo un sólido promedio de .333. Además, su producción ofensiva no se limita al contacto, ya que también igualó su mejor marca personal de carreras impulsadas en una temporada con 31 remolcadas, demostrando que está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera profesional.

Ildemaro Vargas iguala tope de remolques en MLB

En la jornada dominical en Las Mayores, el segundo base participó en la victoria de Arizona Diamondbacks (8x6) ante Colorado Rockies con sencillo y remolque en cinco apariciones al plato. El infielder llegó a 31 producidas en menos de dos meses de ronda regular, siendo su cuota más alta en una sola presentación, igualando la cantidad que sumó en 2019 con Washington Nationals en 89 juegos.

Vargas continúa con números interesantes en 2026 luciendo promedio al bate de .333, 51 hits, siete jonrones, 25 anotadas, .354 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .903 en 38 encuentros jugados.