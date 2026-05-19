MLB: Jacob Misiorowski con una velocidad nunca vista en la liga

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Jacob Misiorowski es una de las grandes sensaciones de la temporada de Grandes Ligas. El lanzador está desarrollando una campaña sensacional que lo coloca entre los candidatos al Cy Young de Liga Nacional. Una de las razones es su poderosa velocidad de recta en 2026.

Misiorowski acumula una abrumadora cantidad de lanzamientos que superan las 100+ millas en la campaña; dejando rezagados a todos sus colegas. Su impresionante capacidad para sostener esa potencia proyecta romper los récords históricos de pitcheo en Las Mayores.

La efectividad de su recta de cuatro costuras genera un porcentaje de swings fallidos completamente inédito para un abridor en la era del rastreo moderno. Esta temible condición en la lomita le permite exhibir la tasa de ponches más alta (39.6%), siendo 14.1 ponches por cada 9 entradas.

Jacob Misiorowski la gran esperanza de Cerveceros de Milwaukee

Jacob Misiorowski se consolida como el principal activo monticular de Cerveceros de Milwaukee gracias a un repertorio indescifrable y una potencia descomunal para retirar bateadores. Su abrumadora capacidad para generar ponches le otorga un margen de dominio absoluto.

La gerencia del conjunto de Wisconsin mantiene una filosofía estrictamente vendedora, priorizando la rentabilidad financiera y la clasificación económica a los playoffs por encima de inversiones agresivas. La directiva no proyecta estructurar una plantilla diseñada para conquistar la Serie Mundial.

A pesar de las evidentes limitaciones presupuestarias del club, el joven lanzador derecho se proyecta como la garantía absoluta para asegurar un boleto a la fiesta de octubre año tras año. Su consistencia en el montículo sostendrá las aspiraciones colectivas de la franquicia.

Números de Jacob Misiorowski con Cerveceros en 2026

Jacob Misiorowski está desarrollando una fantástica temporada 2026 de Grandes Ligas. El jugador de solo 24 años ya es figura en Cerveceros de Milwaukee, pero también es una de las caras del pitcheo de la liga de cara al futuro.

Números de Misiorowski en 2026:

- 9 juegos, 9 aperturas, 3-2, 2.12 ERA, 51.0 entradas, 29 hits, 12 carreras limpias, 4 jonrones, 17 boletos, 80 ponches, 0.90 WHIP