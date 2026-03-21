Jacob Misiorowski hará historia: El tercer abridor más joven en un Opening Day para los Brewers

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Los Cerveceros de Milwaukee han anunciado que su joven sensación, Jacob Misiorowski, será el abridor del Opening Day 2026 el próximo jueves 26 de marzo.

Con apenas 23 años y 357 días, "The Miz" inscribirá su nombre en los libros de récords de la organización. Al momento de efectuar su primer lanzamiento ante los Medias Blancas, será el tercer abridor más joven en la historia de los Brewers para un juego inaugural, superando marcas de décadas de antigüedad.

En compañía de leyendas

La precocidad de Misiorowski solo es superada por dos nombres icónicos en los registros de Milwaukee. El listado de los abridores más jóvenes en la historia del equipo para un primer día de temporada queda configurado de la siguiente manera:

Bill Parsons (1972): 23 años y 242 días. Ben Sheets (2002): 23 años y 258 días. Jacob Misiorowski (2026): 23 años y 357 días.

Un dato curioso que resalta la magnitud del tiempo: Ben Sheets realizó su primera apertura de Opening Day apenas un día antes de que Misiorowski naciera en 2002.

Un ascenso meteórico

El derecho, conocido por su recta que supera las 102 mph, llega a esta distinción tras una temporada de debut en 2025 que fue una auténtica montaña rusa. Tras ser llamado en junio, se convirtió en el jugador que más rápido alcanzó un Juego de Estrellas en la historia de la liga (con solo cinco aperturas). Aunque cerró el año con récord de 5-3 y una efectividad de 4.36, su dominio en la postemporada desde el bullpen (1.50 ERA en 12 innings) convenció a la gerencia de que es el brazo del futuro.

La cita histórica tendrá un componente emocional añadido: Misiorowski se enfrentará en el montículo a Shane Smith, abridor de los Medias Blancas y excompañero suyo en las granjas de los Cerveceros hasta hace dos años. Ante la ausencia por lesión de Quinn Priester y el proceso de fortalecimiento del veterano Brandon Woodruff, Milwaukee apuesta todo al talento joven.