Milwaukee hace historia: Los Cerveceros barren a los Yankees por primera vez en 37 años

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Los Cerveceros de Milwaukee sellaron una tarde inolvidable este domingo al completar la barrida en la serie de tres juegos contra los Yankees de Nueva York. En un desenlace digno de película, una conexión de Brice Turang en la novena entrada puso el 4-3 definitivo en el marcador, desatando la euforia en el American Family Field.

El drama de la novena entrada

El cerrador de los Yankees, David Bednar (1-3), parecía tener la situación bajo control tras retirar por la vía del ponche a los peligrosos novatos Joey Ortiz y Jackson Chourio. Sin embargo, con dos outs en la pizarra y el conteo en contra, Turang castigó un lanzamiento de Bednar con un batazo soberbio que recorrió 411 pies por todo el jardín central.

Este cuadrangular no solo significó la victoria, sino que representó el primer walk-off home run (jonrón para sentenciar el juego) en la carrera de Turang en las Grandes Ligas, consolidando su estatus como una pieza clave en el esquema de Milwaukee.

Un hito que no se veía desde 1989

La barrida tiene un sabor especial para la franquicia de Wisconsin. Los Cerveceros no lograban pasarle la escoba a los "Bombarderos del Bronx" en una serie de al menos tres encuentros desde agosto de 1989. Han tenido que pasar casi cuatro décadas para que Milwaukee volviera a exhibir tal nivel de superioridad ante la organización más laureada del béisbol.

Los amos de los juegos interligas

Más allá de la rivalidad histórica, los números confirman que Milwaukee le tiene tomada la medida a la Liga Americana. Desde la temporada 2022, los Cerveceros ostentan un récord de 116-65 en juegos interligas, la mejor marca de toda la MLB en este apartado.

Curiosamente, el equipo ha mostrado dos caras muy distintas en lo que va de esta campaña 2026:

Contra la Liga Americana: Un sólido registro de 14-7 .

Contra la Liga Nacional: Un paso más complicado con 8-9.

Esta victoria no solo fortalece el ánimo del camerino, sino que reafirma a los Cerveceros como un contendiente serio que sabe crecerse ante los escenarios y rivales de mayor peso en las Mayores.