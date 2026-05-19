MLB: Peloteros latinos imponen su ley en estadística en 2026

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La temporada 2026 de Grandes Ligas está impactando por su gran cantidad de latinos protagonistas. Sin ir muy lejos, hay tres que están liderando en cuanto a registros para bateadores derechos. Donde José Ramírez destaca por encima del resto con Guardianes de Cleveland.

Ramírez (1.083 OPS), Ildemaro Vargas (1.071 OPS) y Elly De La Cruz (1.024 OPS) comandan las estadísticas 2026 para bateadores derechos. Los tres están en un fantástico estado de forma y han demostrado ser decisivos en su posición de diestros en el año. Esos sí, su pelea podría ser legendarias hasta finalizar.

Todos están ante una implacable capacidad para conectar batazos de largo metraje; afianzando la hegemonía caribeña en el arranque de Las Mayores: José es líder de OPS, seguido de Vargas y De La Cruz. Los tres están bateando con consistencia y están mostrando su nivel.

Números de José Ramírez, Ildemaro Vargas y Elly De La Cruz en 2026

José Ramírez es el mejor bateador derecho de la temporada 2026 de Grandes Ligas. No es una sorpresa, ya que a lo largo de los últimos años se ha encargado de cultivar ese nivel explosivo como bateador en la liga. De hecho, es el alma ofensiva de Guardianes de Cleveland.

Números de Ramírez en 2026:

- 49 juegos, 179 turnos, 30 anotadas, 43 hits, 10 dobles, 8 jonrones, 22 impulsadas, 36 boletos, 29 ponches, 20 bases robadas, .240 PRO, .369 OBP, .430 SLG, .799 OPS

Ildemaro Vargas sencillamente está desarrollando la mejor temporada de su carrera en Grandes Ligas. Su nivel con Diamondbacks de Arizona lo mantiene en buen estima en el equipo, donde pueden alcanzar la postemporada con un poco más de consistencia.

Números de Vargas en 2026:

- 39 juegos, 158 turnos, 27 anotadas, 53 hits, 8 dobles, 2 triples, 7 jonrones, 31 impulsadas, 5 boletos, 16 ponches, 1 base robada, .335 PRO, .356 OBP, .544 SLG, .900 OPS

Elly De La Cruz está en un momento importante de su carrera, está proyectando un 40-40 y eso es una marca que lo llevaría directo a la historia. Por ahora, está trabajando fuerte con Rojos de Cincinnati y está registrando los mejores números de su corta carrera en Las Mayores.

Números de De La Cruz en 2026:

- 48 juegos, 192 turnos, 35 anotadas, 57 hits, 12 dobles, 11 jonrones, 31 impulsadas, 19 boletos, 58 ponches, 9 bases robadas, .297 PRO, .362 OBP, .531 SLG, .893 OPS