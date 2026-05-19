MLB: Orlando Arcia regresa a Grandes Ligas con este equipo de la Liga Americana

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Después de una enorme presentación con el madero en la presente temporada en las Las Menores, Orlando Arcia recibe una nueva oportunidad de mostrar su juego den las Grandes Ligas, tras ser ascendido al primer equipo de Minnesota Twins.

Los Mellizos, quienes se encuentran a solo 4.5 juegos del liderato en la División Central de la Liga Americana, realizaron un movimiento importante en su roster de 40 jugadores al designar para asignación al relevista Justin Topa. La decisión abre espacio para la incorporación del infielder Orlando Arcia, quien llega como una alternativa para reforzar la profundidad defensiva y ofensiva del equipo en medio de la temporada.

Topa, que había sido parte del cuerpo de lanzadores de Minnesota, queda ahora expuesto al proceso de waivers y podría ser reclamado por otra organización o enviado a ligas menores si no recibe ofertas. Mientras tanto, los Twins esperan que Arcia aporte experiencia y versatilidad en el cuadro interior, especialmente en un momento donde el equipo busca mantener estabilidad en varias posiciones del infield.

Orlando Arcia llega encendido a MLB 2026

El experimentado torpedero ha tenido un explosivo mes de mayo con St. Paul, sucursal Triple-A de Minnesota Twins, registrando una impresionante línea ofensiva de .426/.466/.796. El venezolano trabajó en ajustes importantes en su mecánica de bateo, incorporando más elevación y fluidez en el swing, además de reducir movimientos innecesarios, algo que parece haber dado resultados inmediatos en el plato.

Los números respaldan claramente esa evolución ofensiva. Arcia redujo su porcentaje de ponches de 22% a 12%, mostrando mucho más control y consistencia en sus turnos al bate. Al mismo tiempo, incrementó su tasa de barriles por aparición al plato de 6.5% a 10.3%, una señal de contacto más sólido y peligroso. Ahora existe gran expectativa sobre lo que podría aportar con Minnesota si logra trasladar ese rendimiento al nivel de Grandes Ligas.