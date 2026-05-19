MLB: Javier Sanoja logra una hazaña que no se veía desde hace 10 años

Suscríbete a nuestros canales

Javier Sanoja continúa con su buena y productiva temporada con los Marlins de Miami. El utility venezolano ha tenido altibajos, pero se ha sabido mantener como una amenaza regular con el madero, además de ser un jugar que defensivamente cubre muchas posiciones y es un comodín más que valioso para los suyos.

Mayo no había sido un mes especialmente positivo para él en lo que su ofensiva se refiere, pero en los últimos días ha sabido levantar de una gran manera. De hecho, este lunes 18 de mayo, el criollo conectó nada más y nada menos que un grand slam en la paliza que Miami le propinó a Atlanta (12-0), para lograr una hazaña que no se veía en las Grandes Ligas desde hace 10 años.

Javier Sanoja y un particular grand slam

En el enfrentamiento entre Bravos de Atlanta y Marlins de Miami de este lunes 18 de mayo, Javier Sanoja alineó como noveno bate y tercera base de la novena local en el loanDepot Park. El criollo se fue de 4-1, con un grand slam, por lo que evidentemente se anotó cuatro impulsadas.

Además, con este estacazo, el maracayero se convirtió en el noveno jugador en la historia de la franquicia, y el primero desde 2016, en conectar un cuadrangular con las bases llenas siendo noveno bate del lineup, según reporta la periodista Christina De Nicola.

El último en lograrlo había sido el infielder Justin Bour, quien logró lo propio el 10 de junio de 2016, en un duelo ante los Cascabeles de Arizona. Además, este fue el primer cuadrangular de la temporada para Javier Sanoja, quien poco a poco sigue demostrando su importancia dentro de la organización.