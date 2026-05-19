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¡Fin de semana de emoción en la LMBP por Meridiano Televisión! Estos son los juegos que verás gratis

La Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP) trae una nueva jornada cargada de adrenalina y grandes enfrentamientos que podrás disfrutar en vivo por Meridiano Televisión

Por

Valentina Carrara
Martes, 19 de mayo de 2026 a las 12:00 pm
¡Fin de semana de emoción en la LMBP por Meridiano Televisión! Estos son los juegos que verás gratis
LMBP / FOTO: Cortesía
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Por Andrea Matos Viveiros

Los fanáticos del beisbol de la LMBP tendrán la oportunidad de seguir cada inning con transmisión gratuita y cobertura completa desde cualquier lugar.

La acción comienza el viernes 22 de mayo a las 7:00 p.m. con un emocionante duelo entre Líderes y Centauros, dos equipos que buscarán imponer su ritmo en un choque que promete intensidad de principio a fin.

Luego, el sábado 23 de mayo a las 5:00 p.m., será el turno de Marineros y Delfines, protagonistas de otro compromiso imperdible que mantendrá a la afición al borde del asiento.

Todos los encuentros podrán verse por la señal de Meridiano Televisión y también vía streaming en meridiano.net. Además, los aficionados tendrán acceso a la transmisión mediante plataformas digitales como SimplePlus, Inter, NetUno Go y ABA TV Go, ofreciendo múltiples opciones para disfrutar del mejor beisbol venezolano en vivo y con excelente calidad.

Prepárate para vivir un fin de semana lleno de pasión, batazos y grandes jugadas con la LMBP por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

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