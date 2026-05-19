¡Fin de semana de emoción en la LMBP por Meridiano Televisión! Estos son los juegos que verás gratis

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Por Andrea Matos Viveiros

Los fanáticos del beisbol de la LMBP tendrán la oportunidad de seguir cada inning con transmisión gratuita y cobertura completa desde cualquier lugar.

La acción comienza el viernes 22 de mayo a las 7:00 p.m. con un emocionante duelo entre Líderes y Centauros, dos equipos que buscarán imponer su ritmo en un choque que promete intensidad de principio a fin.

Luego, el sábado 23 de mayo a las 5:00 p.m., será el turno de Marineros y Delfines, protagonistas de otro compromiso imperdible que mantendrá a la afición al borde del asiento.

Todos los encuentros podrán verse por la señal de Meridiano Televisión y también vía streaming en meridiano.net. Además, los aficionados tendrán acceso a la transmisión mediante plataformas digitales como SimplePlus, Inter, NetUno Go y ABA TV Go, ofreciendo múltiples opciones para disfrutar del mejor beisbol venezolano en vivo y con excelente calidad.

Prepárate para vivir un fin de semana lleno de pasión, batazos y grandes jugadas con la LMBP por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.