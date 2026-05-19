Orlando Arcia retorna a la MLB: Estas son las cifras redondas que tiene en la mira

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Orlando Arcia, quien durante una década tuvo alta presencia en las Grandes Ligas con tres organizaciones, finalmente debutará en la temporada 2026. Esta nueva oportunidad no solo será gracias a los Mellizos de Minnesota, sino también al propio pelotero que ha deslumbrado recientemente en Ligas Menores.

Y es que como muchos recordarán, el oriundo de Anaco participó en el Spring Training del equipo, pero al final no pudo entrar en el roster para el Opening Day. A pesar de eso, su estadía en Triple-A más bien lo ayudó enormemente a mejorar ciertos detalles tanto a nivel ofensivo como defensivo, algo que el manager Derek Shelton espera tener a su disposición a partir de ahora.

Números redondos en la mira de Arcia

El último encuentro de Orlando Arcia en la MLB se remonta al 24 de septiembre del 2025, con los Rockies de Colorado. En dicha fecha terminó su temporada con una seguidilla de cinco compromisos sin conectar imparables, un bajón que debió superar desde entonces.

Ahora, con este llamado del conjunto de Minnesota, el grandeliga venezolano confía en recuperar el nivel que lo caracterizó en gran parte de su carrera, sin mencionar que espera ganarse un puesto a fuerza de grandes actuaciones.

Asimismo, Orlando Arcia iniciará el conteo regresivo para conquistar cuatro cifras redondas: 800 hits, 100 jonrones, 400 carreras impulsadas y 400 anotadas. Solo el tiempo, y su rendimiento, dirá si eso será posible en este mismo 2026.

Números de por vida de Orlando Arcia en la MLB