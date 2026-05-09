MiLB: Orlando Arcia avisa que quiere regresar a Grandes Ligas con jornada de dos jonrones

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Los Mellizos de Minnesota están muy atentos con el día a día de St. Paul Saints, su sucursal Triple-A, ya que Orlando Arcia está haciendo gala de su gran ofensiva. Y es que en la jornada del pasado viernes no dio tregua con su bate y terminó siendo clave en la victoria de su equipo por 7 a 4.

El oriundo de Anaco ligó de 5-4 con par de cuadrangulares, cinco carreras impulsadas y dos anotadas. Cabe mencionar que es su quinto juego multi-hit del mes de mayo, así como el undécimo en lo que va de temporada.

Una presentación magnífica de Arcia

El primer aporte de Orlando Arcia no tardó en hacerse efectivo, pues en el primer episodio conectó un sencillo productor para inaugurar la pizarra. Luego, en el tercero, se voló la barda del jardín derecho tras pescarle una recta al lanzador abridor, llevándose consigo además a un compañero hasta el home.

Su segundo tablazo de la jornada sucedió arrancando el quinto inning. Esta vez le dio con todo a un slider que quedó en el medio para desaparecer la bola por los lados del jardín izquierdo. Ya para cerrar pegó otro sencillo productor de una carrera en el octavo, sentenciando de esa manera el encuentro.

Recordemos que Orlando Arcia inició la temporada 2026 en Ligas Menores, esto luego de que el staff técnico de los Mellizos de Minnesota no lo tomara en cuenta durante el Spring Training. Sin embargo, sus actuales estadísticas ofensivas lo están ayudando a un posible llamado a Grandes Ligas más temprano que tarde.

Números de Orlando Arcia en la temporada 2026 de la MiLB