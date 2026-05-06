MiLB: Tres prospectos venezolanos se alzan con el Jugador del Mes en sus circuitos

En Ligas Menores también reconocieron las estupendas actuaciones de los prospectos en sus respectivos circuitos durante el mes de abril, por lo que dieron entrega a la distinción del Jugador del Mes. Entre los afortunados aparecen tres peloteros venezolanos, quienes lo dieron todo a lo largo de las semanas.
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Futuros grandeligas venezolanos
Un detalle notable de estos reconocimientos es que dos de esos jóvenes cuentan con las estadísticas para subir a Grandes Ligas este mismo año. Ciertamente, para ello deberán mantener ese gran nivel que los ha caracterizado y, además, apelar a la paciencia para que el equipo grande los suba en algún punto de la campaña.
En Triple-A, el nombre de Pedro Ramírez ganó los honores en la Liga Internacional con Iowa Cubs (Cachorros de Chicago). Por los momentos es quien tiene mayores posibilidades de llegar a la MLB, ya que ha demostrado que posee las herramientas para ser un bateador de alta producción.
Números de Pedro Ramírez en el mes de abril
- 24 juegos
- 96 turnos al bate
- 31 hits
- 6 dobles
- 1 triple
- 7 jonrones
- 28 carreras impulsadas
- 24 carreras anotadas
- 10 bases robadas
- .323 AVG
Por su parte, Franklin Arias hizo lo propio en Doble-A, con Portland SeaDogs (Medias Rojas de Boston) en la Eastern League. Ya en reiteradas ocasiones se ha hablado mucho del segundo mejor prospecto de la organización, quien pudiera recibir el llamado para demostrar todas sus capacidades en el campocorto.
Números de Franklin Arias en el mes de abril
- 20 juegos
- 72 turnos al bate
- 27 hits
- 4 dobles
- 8 jonrones
- 20 carreras impulsadas
- 15 carreras anotadas
- 2 bases robadas
- .375 AVG
Finalmente, Winyer Chourio sorprendió a más de uno en la California League de Clase-A, siendo uno de los brazos más destacados de Lake Elsinore Storm (Padres de San Diego). El lanzador de 22 años se le vio muy cómodo en sus presentaciones, al punto de dejar una increíble cifra de ponches.
Números de Winter Chourio en el mes de abril
- 5 juegos
- 4 aperturas
- 0 victorias
- 0 derrotas
- 17 innings
- 4 carreras permitidas
- 8 bases por bolas
- 26 ponches
- 2.12 EFE
- 1.00 WHIP