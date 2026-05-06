MiLB: Leandro Cedeño continúa triturando el pitcheo en Doble-A con más jonrones

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Leandro Cedeño no ha perdido tiempo desde que se sumó a las actividades de San Antonio Missions (Padres de San Diego) en Doble-A. Y es que a pesar de que se reportó un poco más tarde en comparación con el resto de sus compañeros, su producción avanza con un ritmo frenético.

Cedeño no para de batear

Para la jornada de este martes, el venezolano fue clave en la victoria de su equipo por 10 a 5 frente a Midland RockHounds (Atléticos) al ligar de 4-2 con doble, jonrón, tres carreras impulsadas y dos anotadas.

Su batazo de cuatro esquinas sucedió a la altura del tercer inning y ante el primer lanzamiento del abridor Mitch Myers, aterrizando por todo el jardín central. De esa manera se llevó hasta el home a Ethan Salas y Romeo Sanabria para aumentar la ventaja a cuatro carreras en ese entonces.

Vale agregar que, hasta la fecha, Leandro Cedeño aparece en el segundo lugar en los apartados de jonrones, carreras impulsadas y anotadas del conjunto de San Antonio, mientras que es tercero en hits.

Números de Leandro Cedeño en la temporada 2026 de la MiLB