MLB: Robert Suárez sigue imbateable y persigue un récord de Yusmeiro Petit

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Si hay un lanzador que le ha generado gran confianza a Walt Weiss, ese es el venezolano Robert Suárez, quien volvió a brillar en un nuevo relevo y quedó a tiro de empatar a Yusmeiro Petit en un registro entre lanzadores veteranos venezolanos.

La novena de Bravos de Atlanta tomó venganza de Marlins de Miami en el regreso de Ronald Acuña Jr., con un marcador final de 8 carreras por 4 y el lanzallamas venezolano registro otro relevo en blanco.

Robert Suárez no se despeina ante Miami

El derecho venezolano entró a lanzar en el octavo episodio y no permitió incogibles, regalando solamente un boleto, para registrar un episodio en blanco el cual retiró sin complicaciones.

De esta manera, Suárez ya acumula 13 presentaciones consecutivas sin tolerar anotaciones y de acuerdo al portal El Emergente, quedó a un relevo más sin dar libertades de empatar el récord entre lanzadores venezolanos con más actuaciones consecutivas en cero que tengan 35 o más años.

La marca actual está en manos de Yusmeiro Petit, quien acumuló 14 presentaciones de estas características en la campaña 2021.

Lista de criollos con la cadena más larga de juegos en fila en blanco con 35 años o más:

Yusmeiro Petit: 14 juegos Rafael Betancourt: 13 juegos Robert Suárez: 13 juegos.

El líder de este departamento, sin tener en cuenta la edad, es Francisco Rodríguez con 30 actuaciones seguidas sin tolerar anotaciones y la marca personal de Suárez es de 19, pero los consiguió antes de cumplir los 35 (2023), por eso no se contempla en esta oportunidad.