MLB: Julio Rodríguez se unió a este selecto club liderado por Ronald Acuña Jr.

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Son muy pocos los peloteros que pueden demostrar su poder de forma frecuente y a la vez su velocidad. Uno de ellos es Julio Rodríguez, quien se unió a un selecto club que es liderado por Ronald Acuña Jr.

Estando sano, evidentemente, la "Bestia" es considerado uno de los peloteros más completos de Las Mayores y hay un dato que refleja, que al menos a nivel ofensivo, sí lo es.

Julio Rodríguez conecta su cuadrangular 120 en la MLB:

En la jornada de este lunes, el jardinero central dominicano castigó al equipo de Medias Blancas de Chicago tras conectar un vuelacercas solitario en el triunfo de su organización 6-1 y hace tres jornadas se robó un par de almohadillas.

De esa manera, Rodríguez alcanzó los 120 batazos de cuatro esquinas desde su debut y las 120 bases estafadas. Eso lo logró en sus primeros 639 desafíos en Las Mayores, para unirse al top 5 de los peloteros que arribaron a esa cifra de forma más rápida en su carrera.

Peloteros que arribaron más rápido a los 120 cuadrangulares y las 120 bases robadas en la historia de la MLB:

Ronald Acuña Jr.: 538 juegos Eric Davis: 559 juegos Alfonso Soriano: 608 juegos Darryll Strawberry: 618 juegos Julio Rodríguez: 639 juegos Fernando Tatis Jr.: 656 juegos.

Esta lista fue refrescada por la periodista estadounidense Sarah Langs tras el batazo de Rodríguez en la jornada de ayer. Además de mostrar el potencial del dominicano, también ratifica que, estando en su prime, Acuña tiene que estar dentro del top 3 de los mejores bateadores en las Grandes Ligas por todo lo que puede aportar.