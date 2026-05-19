Luzardo ante un reto de altura: Filadelfia recibe a Cincinnati en el Citizens Bank Park

Este martes, el Citizens Bank Park será el epicentro de un interesante duelo de lanzadores. Los Rojos de Cincinnati visitan Filadelfia con la misión de imponerse ante unos Filis que, en esta ocasión, contarán con el brazo del zurdo venezolano Jesús Luzardo.

Para el serpentinero, este compromiso representa una oportunidad vital para estabilizar su paso en la presente temporada, la cual ha sido una montaña rusa de altibajos.

El momento de Jesús Luzardo en la lomita

Luzardo llega a este choque con un balance de tres victorias y tres derrotas, acompañado de una efectividad de 5.07. A lo largo de sus nueve aperturas, ha acumulado 49 entradas y dos tercios de labor. Durante este trayecto, el siniestro ha permitido 53 imparables y 28 carreras limpias, con un total de cinco cuadrangulares concedidos.

No obstante, su control ha sido aceptable, otorgando solo 13 boletos mientras ha logrado abanicar a 61 contrarios, dejando un WHIP de 1.33. Luzardo buscará capitalizar el buen impulso que trae de su última presentación contra los Medias Rojas de Boston, donde mostró una versión dominante: trabajó durante seis episodios completos sin permitir anotaciones, concediendo solo cuatro imparables, regalando una base por bolas y ponchando a cuatro bateadores.

Un duelo de alta exigencia contra Chase Burns

La tarea no será sencilla para la ofensiva de los Filis, ya que Luzardo se medirá a un Chase Burns que atraviesa un momento excepcional. El abridor de los Rojos llega con una sólida foja de cinco triunfos y apenas un revés, respaldado por una imponente efectividad de 1.87.

Este enfrentamiento promete ser un duelo estratégico, donde Luzardo deberá mantener la consistencia de su última salida si pretende igualar el nivel de dominio que Burns ha mostrado hasta ahora en la campaña. Los aficionados en Filadelfia esperan que el venezolano pueda contener a la ofensiva visitante y guiar a su equipo a una victoria clave.