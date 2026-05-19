MLB: Ranger Suárez busca extender su buena racha ante Kansas City

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Luego de un inicio un poco irregular, Ranger Suárez demuestra jornada tras jornada que cada vez más entra en su zona de confort y en la jornada de este martes, espera continuar con su buena racha cuando se mida a Reales de Kansas City.

La novena de Medias Rojas de Boston visita por segundo día en fila al equipo del centro de la Americana con la misión de asegurar la serie, luego de llevarse el triunfo ayer y el lanzador venezolano quiere extender su racha de episodios en blanco.

Ranger Suárez va por más innings en blanco

Suárez viene de no permitir anotaciones contra los Phillies de Philadelphia en su última salida, la cual fue 5.1 tramos y si a eso se le suman, la penúltima presentación de cuatro innings y la anterior de ocho completos igualmente sin que le pisaran el plato, da un total de 17.1 capítulos.

Esa es la cadena de episodios en blanco que tiene actualmente el venezolano y espera superar los 20 y mantener ese ritmo dominante que lleva.

Así están los registros de Ranger Suárez en esta campaña:

A: 8

JG: 2

JP: 1

IL: 44.1

H: 31

CP: 12

CL: 12

K: 40

BB: 11

EFEC: 2.21

WHIP: 0.95.

Sin duda alguna, este campeón del mundo está demostrándole a Boston en su primera campaña que tomaron la mejor decisión al hacerse con sus servicios.