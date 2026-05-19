LVBP: Wilson Álvarez dejó números positivos en su paso por las Águilas del Zulia

Suscríbete a nuestros canales

Temporada nueva, organización nueva. Luego de otra grandiosa etapa con las Águilas del Zulia, ahora Wilson Álvarez tendrá una nueva e importante responsabilidad para la zafra 2026-2027 de la LVBP, y será nada menos que con los Leones del Caracas.

El expelotero zuliano es un hombre consagrado en la pelota nacional y uno de los coaches que más respeto genera entre los lanzadores, detalles fundamentales por los que está apostando la organización capitalina para retomar el camino del éxito.

¿Números convincentes con las Águilas?

Wilson Álvarez ya tuvo su pasantía por el conjunto melenudo entre las zafras 2021-2022 y 2023-2024, siendo parte importante de aquel cuerpo técnico que conquistó el histórico título 21 de la franquicia. Sin embargo, años más tarde regresó a su natal Maracaibo para asumir nuevamente como coach de pitcheo de las Águilas del Zulia.

Justamente, en las últimas dos campañas de la LVBP los rapaces tuvieron actuaciones modestas desde la lomita, pero siempre con la pasión y dedicación que solo Wilson le puede imprimir a sus muchachos.

Por un lado, en la 2024-2025 las estadísticas colectivas de la ronda regular mostraron a unas Águilas como las mejores en el apartado de ponches, las segundas con menos bases por bolas otorgadas y promedio de bateo en contra, terceras en efectividad y menos carreras permitidas, y cuartas en WHIP.

Números colectivos del pitcheo de las Águilas del Zulia en la 2024-2025

4.97 EFE

1.58 WHIP

480.1 innings

302 carreras permitidas

251 bases por bolas

394 ponches

.276 AVG

Respecto a la 2025-2026, el trabajo de Wilson Álvarez con sus lanzadores no tuvo tanto impacto, aunque al final lograron el cometido de avanzar al Round Robin. Esta vez cerraron la fase regular como los segundos con menos boletos, quintos en ponches, así como séptimos en efectividad, WHIP, carreras permitidas y promedio de bateo en contra.

Números colectivos del pitcheo de las Águilas del Zulia en la 2025-2026

5.36 EFE

1.63 WHIP

487.1 innings

337 carreras permitidas

212 bases por bolas

368 ponches

.299 AVG

Ahora bien, ¿qué tan efectiva fue la mano de Wilson Álvarez en el último título de las Águilas? La respuesta a eso, fue crucial para el colectivo en aquella recordada temporada 2016-2017, sobre todo a partir del Round Robin, ya que en la ronda regular apenas sobresalieron con lo justo en el cuarto puesto de los renglones de efectividad, WHIP y carreras permitidas.

Números colectivos del pitcheo de las Águilas del Zulia en la 2016-2017

4.12 EFE

1.47 WHIP

539.1 innings

278 carreras permitidas

211 bases por bolas

361 ponches

.280 AVG

En lo que respecta a esa postemporada, las Águilas del Zulia se impusieron en cinco juegos a Caribes de Anzoátegui tras permitirles apenas 13 carreras en 44 innings, con 33 ponches y 21 boletos.

Ya en la final, le aplicaron la misma estrategia a Cardenales de Lara en cinco compromisos en los que toleraron 15 rayitas en 48 entradas, con solo 10 boletos y unos 43 abanicados. De hecho, los crepusculares apenas batearon para .228 de promedio ante unos brazos zulianos que siguieron al pie de la letra las indicaciones de Wilson Álvarez.