LVBP: Wilson Álvarez augura una gran temporada para los lanzadores de Leones del Caracas

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A estas alturas no es secreto para nadie que cualquier equipo de la LVBP que cuente con los servicios de Wilson Álvarez, pues tiene un paso adelante en lo referente al pitcheo. Justamente, para la venidera temporada 2026-2027 esa ventaja la tendrán los Leones del Caracas.

Y es que con la contratación de Lipso Nava como nuevo manager capitalino, era más que obvio que Wilson iba a formar parte del staff técnico como coach de pitcheo, algo que ha elevado las expectativas y el entusiasmo entre la fanaticada melenuda.

Leones apuntan bien alto con Wilson Álvarez

Los Leones del Caracas publicaron este lunes, en sus redes sociales, las primeras declaraciones de Wilson Álvarez como coach del equipo. Lo más resaltante de ellas es la ambición y el positivismo que gira entorno al bullpen para la próxima zafra.

Ciertamente, hay mucho trabajo por delante y para Wilson una de las claves será la comunicación con sus muchachos: "Hay que tener una buena comunicación con los pitchers. Debemos prepararlos mentalmente para lo que viene".

Con dos temporadas seguidas sin avanzar al Round Robin, la dupla Nava-Álvarez espera hacer historia nuevamente en la LVBP, pero más allá del título local, algo que está en la mente de ambos pasa por un trofeo más grande: "El beisbol me ha dado muchas satisfacciones, pero sí me gustaría ganar una Serie del Caribe con los Leones".

Por último, Wilson Álvarez hizo énfasis en la mentalidad ganadora que necesitan los lanzadores de los Leones del Caracas. Y es que si su idea cala, el equipo podría tener una excelente campaña en ese ámbito.

"A los lanzadores hay que hacerles saber que sí pueden hacer el trabajo, y que pueden ayudar a este equipo a competir y ganar", cerró el coach.