LVBP: Leones del Caracas refueza su staff con campeones del mundo

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Los Leones del Caracas vienen de una temporada 2025-2026 para el olvido y, como parte de su reestructuración, decidieron buscar los servicios de Robinson Chirinos, quien dio a conocer un amplio equipo que lo ayudará en su nuevo rol.

No solamente fue el quedar eliminados, sino que lo hicieron en el sótano de la tabla con un pobre récord de 24-32 y eso llevó a la directiva a tomar cartas en el asunto. El pasado 13 de mayo anunciaron a su nuevo manager, Lipso Nava, y a Chirinos como su gerente deportivo con la misión de retomar la senda ganadora en el venidero torneo.

Robinson Chirinos presenta parte de su staff en Leones

Chirinos es una figura conocida no solamente en Venezuela, sino también en Estados Unidos, y conformó un staff de colaboradores que también podría ayudarlo bastante con las negociaciones de los peloteros "Melenudos".

Mediante una entrevista con el portal El Infield, el exgrandeliga anunció que parte de su staff estará conformado por: Andreina Salas, Rafael Yáñez y Jonathan González. Salas y Yáñez trabajaron en la gerencia también en el Team Beisbol Venezuela, que fue campeón del Clásico Mundial, y actualmente forman parte de equipos de la MLB, Mellizos y Cascabeles, respectivamente.

Robinson Chirinos tiene la misión y reto personal de devolverle la gloria a Leones del Caracas y destacó que ya ha hablado con cinco organizaciones para buscar algunos acuerdos que sean convenientes para ambas partes.