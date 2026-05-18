LVBP: Robinson Chirinos tiene un plan minucioso para retomar el éxito en los Leones del Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Ya no hay más tiempo que perder. Los Leones del Caracas tienen todo listo para comenzar a trabajar de cara a la temporada 2026-2027, pues en días recientes anunciaron la contratación de Robinson Chirinos como su nuevo gerente deportivo.

Las expectativas son altísimas y no es para menos, ya que dentro del conjunto melenudo se respiran aires de cambios, siempre con la mentalidad de retomar la senda del éxito que se perdió desde hace un par de temporadas.

El plan a ejecutar de Chirinos

El ahora gerente capitalino tuvo una entrevista con los periodistas Carlos Valmore Rodríguez y Efraín Zavarce en el podcast El Infield. Allí dio algunos detalles sobre esta nueva etapa que inicia con los Leones, y como parte de su plan inicial resalta el contar con colaboradores de primera línea.

Y es que junto a él también formarán parte de la gerencia nombres como Andreina Salas, Rafael Yánez y Jonathan González. De hecho, tanto Salas como Yánez formaron parte de la gerencia del Team Beisbol Venezuela en el pasado Clásico Mundial de Beisbol, además que a día de hoy forman parte Mellizos de Minnesota y D-backs de Arizona, respectivamente, en la MLB.

"Van a estar conmigo en todas las áreas. En la planificación, en las estrategias, en la estructuración del roster. En los próximos días cuando tengamos el 'ok' de sus organizaciones les haremos saber cómo estarán estructurados sus roles dentro la oficina", comentó durante el podcast.

Por su parte, otro de los puntos que no pasó por alto Robinson Chirinos tuvo que ver con el pitcheo, ese mismo que le dio un enorme dolor de cabeza al equipo a lo largo de la campaña pasada. En este sentido, la adición de Wilson Álvarez será fundamental a la hora de mejorar tales falencias.

"Si no tienes un staff de pitcheo que pueda darte la oportunidad de ganar se hace todo muy difícil. Partiremos de tener a Wilson (Álvarez) y de contar con una base sólida de abridores que nos permita tener estabilidad en la rotación", dijo.

Por último, el nuevo gerente de Leones del Caracas aseguró que ya está trabajando no solo para buscar buenos peloteros foráneos, sino también para concretar cambios destacados con el resto de equipos de la LVBP.

"Hay que evaluar qué tenemos en el mercado mexicano, en ligas independientes. El plan inicial es tener relación como era antes con las otras organizaciones, conseguir algo en pro de ambos equipos. Ya he hablado con cinco directores de ligas menores", señaló Chirinos.

Luego finalizó: "Estamos evaluando a profundidad el roster. Creo que habrá cambios de jugadores. También tenemos que analizar qué vamos a recibir nosotros en esos cambios, si será algo beneficioso a corto, mediano o largo plazo para nosotros".