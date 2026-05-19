LVBP: Estos son los trabajos que ejecutará Lipso Nava con Leones del Caracas

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Lipso Nava, nuevo manager de los Leones del Caracas para la temporada 2026-27 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), convesó en exclusiva con el programa Extrainning transmitido por Meridiano Televisión, donde explicó cuales son los trabajo que va realizar con la novena melenuda.

Tras evaluar los registros del conjunto capitalino, Nava fue tajante al señalar las áreas críticas que requieren atención inmediata para devolverle la identidad ganadora a la franquicia.

Para el estratega, el cambio de rumbo no es una cuestión de magia, sino de fundamentos básicos. "Primero, la disciplina. Segundo, trabajo arduo y constancia. Tercero, enfocarnos en lo que tenemos que enfocarnos", sentenció el timonel, definiendo la filosofía que regirá el clubhouse desde el primer día.

¿Cuáles son los ajustes urgentes?

Al profundizar en el aspecto técnico, Nava no ocultó que el cuerpo de lanzadores es una de las prioridades de su agenda. "Tenemos que mejorar nuestro pitcheo, bien sea hacer ese "plan de juego" de los lanzadores. Algo no nos funcionó, no se ejecutó, entonces hay que trabajar en eso", analizó.

Asimismo, hizo especial énfasis en los detalles defensivos que marcan la diferencia en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). "Hay que trabajar en la ejecución, en las jugadas de rutina y en lo que llaman PFP "(Pitcher Fielding Practice / Práctica de fildeo para lanzadores)".

Optimismo ante los números negativos

A pesar de reconocer que la hoja de ruta inicial muestra un panorama complejo tras revisar la sabermetría del equipo, el mánager confía plenamente en las herramientas disponibles en la cueva.

"He estado haciendo un análisis de los números precisamente hoy, y hay muchos números negativos. Pero sé que la profundidad de este roster te da ese margen para que muchas cosas puedan cambiar", concluyó Nava, dejando claro que el talento humano de la organización es lo suficientemente robusto como para revertir la situación y pelear en lo más alto.