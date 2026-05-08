Lipso Nava y su paso previo por Leones: Así dejó su huella en la cueva como coach

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Los Leones del Caracas quieren apuntar alto nuevamente en la LVBP, y es por eso que han buscado al manager ideal para iniciar una nueva etapa que los acerque más hacia los títulos. A estas alturas todavía no hay un comunicado oficial, pero ya es un secreto a voces que Lipso Nava será el encargado de asumir dicha responsabilidad.

Justamente, el zuliano es un 'viejo conocido' en la cueva melenuda, pues hasta hace unas pocas temporadas atrás fue una de las piezas más importantes en el staff técnico del dirigente José Alguacil. Y es que su rol como coach de banca dejó una huella imborrable que a día de hoy todavía se aprecia dentro de la organización.

Nava y un paso monumental con Leones

Su llegada a los Leones del Caracas se dio en la 2021-2022, justo después de una temporada en la que los capitalinos quedaron en el sótano de la División Oriental. A partir de entonces se sintió el peso de una figura que con el tiempo se ganó el respeto de los peloteros.

En dicha zafra, los melenudos mejoraron sus registros para avanzar al Round Robin, donde desafortunadamente para ellos quedaron un poco lejos del segundo boleto con destino a la final.

Números de Leones del Caracas con Lipso Nava como coach de banca (2021-2022)

Temporada regular (Tercer lugar)

26 victorias

23 derrotas

Round Robin (Cuarto lugar)

6 victorias

10 derrotas

Ya en la siguiente campaña, en la 2022-2023, la mano de Lipso Nava se hizo sentir aun más, al punto de priorizar la faceta defensiva que los impulsó a conseguir los mejores registros en el último lustro. Acá, el equipo alzó su anhelado campeonato número 21 tras una final muy reñida contra Tiburones de La Guaira.

Números de Leones del Caracas con Lipso Nava como coach de banca (2022-2023)

Temporada regular (Primer lugar)

36 victorias

19 derrotas

Round Robin (Primer lugar)

10 victorias

6 derrotas

Final (Campeón)

4 victorias

2 derrotas

Por último, en la 2023-2024 estuvieron muy cerca de repetir la hazaña. Respecto a la ronda regular, Leones del Caracas fue un equipo balanceado en todas sus líneas, aunque unos inspirados Cardenales de Lara le arrebataron el primer lugar en las jornadas finales.

En cuanto al Round Robin, los capitalinos no mostraron en la carretera esa contundencia que impusieron en casa, algo que les terminó pasando factura. Con todo y eso dejaron una grata impresión para satisfacción de sus fanáticos.

Números de Leones del Caracas con Lipso Nava como coach de banca (2023-2024)

Temporada regular (Segundo lugar)

32 victorias

24 derrotas

Round Robin (Tercer lugar)

8 victorias

8 derrotas

Un dato curioso, y que no puede pasar desapercibido, es que tras la salida de Lipso Nava para la campaña 2024-2025 los Leones del Caracas no volvieron clasificar a una postemporada. Incluso, el estratega marabino se encargó de llevar a las Águilas del Zulia a dichas instancias en las últimas dos temporadas, demostrando así una gran capacidad para manejar distintas situaciones de juego.