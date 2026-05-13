Este es el récord de por vida de Lipso Nava como manager en la LVBP

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Los Leones del Caracas ya tienen líder para la temporada 2026/27 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Este miércoles 13 de mayo, el conjunto capitalino oficializó la contratación del zuliano Lipso Nava, como nuevo manager del equipo para esta venidera zafra, en la que buscarán regresar a la postemporada luego de par de años de ausencia.

Nava es un viejo conocido de la cueva melenuda, ya que fue durante algunas temporadas el coach de banca de José Alguacil, siendo incluso parte del equipo caraquista que conquistó el título en la campaña 2022/23, con aquel recordado e histórico cuadrangular de Harold Castro.

Ahora, para replicar ese éxito en su nuevo rol, Lipso Nava buscará hacer un trabajo similar al que pudo realizar en su anterior equipo, las Águilas del Zulia, única franquicia a la que ha dirigido en nuestra pelota, y en donde dejó números más que interesantes a lo largo de seis años.

Así le ha ido a Lipso Nava en la LVBP

Lipso Nava tiene cinco temporadas de experiencia como manager en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, todas con las Águilas del Zulia, aunque repartidas en tres etapas distintas. Hizo su estreno en la 2011/12, y desde entonces demostró tener condiciones para ser un dirigente exitoso.

En general, contando todas las fases del campeonato, su marca es la siguiente: