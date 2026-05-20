Gerrit Cole está de vuelta: Los Yankees anuncian su esperado regreso

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Los aficionados de los Yankees de Nueva York pueden respirar tranquilos. El mánager Aaron Boone confirmó este martes que el estelar lanzador Gerrit Cole hará su debut en la temporada este viernes, cuando el equipo se mida ante los Rays de Tampa Bay.

Esta apertura marca el regreso de Cole a las Grandes Ligas tras una prolongada ausencia. El derecho de 35 años no ha subido al montículo en un juego oficial desde el quinto partido de la Serie Mundial de 2024, viéndose obligado a someterse a una cirugía Tommy John en marzo de 2025.

Un proceso de rehabilitación meticuloso

Para asegurar que su brazo esté en condiciones óptimas, Cole ha seguido un riguroso programa de recuperación. Durante este proceso, participó en seis encuentros de ligas menores, donde demostró que su brazo ha recuperado la potencia necesaria para competir al más alto nivel.

En su última apertura de rehabilitación, el lanzador lució en excelente forma al trabajar durante cinco entradas y un tercio, permitiendo apenas una carrera. Lo más alentador para el cuerpo técnico fue ver cómo su recta alcanzó las 99.6 mph, una señal clara de que su fuerza y velocidad están de vuelta.

"Todo va bien hasta ahora", comentó Cole recientemente al ser consultado por la prensa sobre su estado físico. "Ha sido una progresión constante. El volumen de lanzamientos ha ido aumentando, y tanto la velocidad como el control han evolucionado positivamente", añadió.

Un refuerzo clave ante la adversidad

El retorno de Cole llega en un momento crucial para la rotación de los Yankees. Con la reciente noticia de que Max Fried ingresó a la lista de lesionados de 15 días debido a una contusión ósea en su codo izquierdo, el equipo necesitaba desesperadamente una pieza de jerarquía.

Para hacer espacio en el róster activo y dar cabida al regreso de Cole, el equipo optó por enviar al lanzador Elmer Rodríguez a su filial de Triple-A. Con este movimiento, los Yankees recuperan a su as y ganador del premio Cy Young de la Liga Americana en 2023, cuya experiencia y capacidad competitiva —acumuladas a lo largo de sus 12 años de trayectoria y seis selecciones al Juego de Estrellas— serán fundamentales para mantener las aspiraciones del equipo en la presente campaña.