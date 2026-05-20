MiLB: Figura de Leones del Caracas explota con su primer juego multi-jonrón en Triple-A

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En otra jornada productiva para los peloteros venezolanos en Ligas Menores, una figura que apunta a grandes cosas este año con los Leones del Caracas volvió a demostrar que está cada vez más cerca del llamado a Grandes Ligas. Hablamos de Víctor Bericoto.

Rugido doble para Bericoto

Durante la tarde de este martes, el jardinero venezolano firmó su primer juego multi-jonrón en Triple-A, esto luego de ligar de 5-2 con par de vuelacercas, cuatro carreras impulsadas y dos anotadas en la victoria de Sacramento River Cats (Gigantes de San Francisco) por 11 a 6 sobre Sugar Land Space Cowboys (Astros de Houston).

El primer tablazo del pelotero de los Leones sucedió en el primer inning y sirvió para poner en ventaja a los suyos. Con dos compañeros en circulación, sacó un pitcheo de abajo para enviarlo hacia el jardín central, a una distancia de 414 pies y con una velocidad de salida de 104 mph.

Ya más adelante, a la altura del octavo episodio, hizo de las suyas nuevamente y conectó un jonrón solitario por la misma zona, solo que esta vez más monstruoso con una distancia de 459 pies y a una velocidad de 112.3 mph. Con esta conexión dejó cifras definitivas.

Gracias a dicha actuación, ahora Víctor Bericoto asumió en solitario el liderato de jonrones de su equipo. Pero eso no es todo, pues también los lidera en los apartados de carreras impulsadas e imparables, mientras que se mantiene en el top-3 en anotadas, promedio y OPS.

Números de Víctor Bericoto en la temporada 2026 de la MiLB