MLB: Jesús Luzardo corre con muy poca suerte en otra salida de calidad

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2026 no ha sido la más beneficiosa para Jesús Luzardo en cuanto a fortuna, ya que en varias oportunidades no ha podido sumar victorias por cuestión de detalles. En la noche de este martes volvió a pasar por lo mismo, ya que asumió la derrota de los Phillies de Filadelfia por 4 a 1 ante los Rojos de Cincinnati.

Y es que el zurdo venezolano protagonizó otra salida de calidad en la que permitió cinco imparables y dos carreras en seis entradas, además que regaló dos bases por bolas y liquidó por la vía del ponche a cinco bateadores. Sin embargo, sus compañeros no tuvieron la capacidad de apoyarlo ofensivamente por segunda apertura consecutiva.

Dos elevados que marcaron la diferencia

El compromiso en el Citizens Bank Park arrancó con un Jesús Luzardo en su máximo esplendor, resolviendo las dos primeras entradas por la vía rápida. Por su parte, en el tercero contó con la colaboración defensiva de Bryson Stott y Edmundo Sosa que se combinaron para una doble matanza que sirvió para colgar otro cero.

Ya en el cuarto inning, y con ventaja mínima en la pizarra, el criollo fue sorprendido con un triple de Elly De La Cruz, un infield hit Spencer Steer y posteriormente llenó las bases con un boleto a Sal Stewart. Fue entonces cuando Dane Myers y JJ Bleday pusieron en ventaja a Cincinnati con elevados de sacrificios seguidos, detalles que marcaron la diferencia.

Luego de eso, Jesús Luzardo no tuvo tantos inconvenientes para lograr los siguientes seis outs antes de ser reemplazado por Tanner Banks. Justamente, el relevista toleró las últimas dos rayitas del juego en el séptimo que certificaron la derrota del venezolano.

Números de Jesús Luzardo en la temporada 2026 de la MLB