MLB: El poder dominicano se hizo sentir en el duelo entre Gigantes y Cascabeles

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Si algo tienen los dominicanos es poder y eso quedó nuevamente ratificado en la jornada de este con el desafío entre Gigantes de San Francisco y Cascabeles de Arizona.

Por la novena de la bahía se unió el poder de Rafael Devers y Willy Adames. Mientras que Ketel Marte terminó reduciendo ese trabajo en pareja de sus compatriotas con el batazo decisivo.

"Back to back" de Rafael Devers y Willy Adames

Después de empezar abajo 0-1, el equipo de San Francisco volteó el marcador en el segundo episodio gracias al poder de Rafael Devers, que se voló la barda por todo el jardín central a 441 pies de distancia sin gente en circulación, para empatar la pizarra.

Seguido de un bambinazo pegado al poste del jardín izquierdo de Willy Adames, para poner adelante a los suyos 2-1 parcialmente. Un "back to back" con sabor dominicano.

Ketel Marte deja en el terreno a San Francisco

Sin embargo, Ketel Marte le restaría toda la importancia a esos cuadrangulares seguidos en el final. El segunda base vino batear a la derecha con su equipo abajo 3-2 en la última entrada y se convirtió en el héroe de la noche.

Ketel, se ajustó a un slider y conectó la bola fuera del parque por el jardín izquierdo con dos hombres en circulación, para sellar la remontada de su equipo y dejar en el terreno a la visita.

Un duelo bastante cerrado y donde los principales protagonistas fueron puros dominicanos, demostrando su "plátano power".