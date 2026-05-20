MLB: Ranger Suárez no recibe la confianza de su manager y queda a las puertas de otra victoria

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Lo de Ranger Suárez no tiene explicación. En sus tres presentaciones del mes de mayo, en las que ha trabajado a lo largo de 9.1 entradas, solo ha tolerado una carrera y en todas ha quedado sin decisión. La más reciente sucedió este martes, cuando las Medias Rojas de Boston derrotaron por 7 a 1 a los Reales de Kansas City.

Otra victoria que se le hace esquiva a Ranger

Para esta cita en el Kauffman Stadium, el zurdo venezolano tuvo su única mancha en la primera entrada. Allí toleró un sencillo de Bobby Witt Jr. y regaló una base por bolas a Salvador Pérez, lo que dejó el camino para que Lane Thomas remolcara la carrera del empate con un doble.

Sin embargo, luego de eso apareció la versión dominante de Ranger Suárez, la misma que se hizo presente en las aperturas del 3 y 14 de mayo. Y es que el segundo episodio lo resolvió por la vía rápida, mientras que en el tercero y el cuarto solo se le embasaron por medio de boletos.

Fue entonces cuando en la baja del quinto, con ventaja de 2 a 1 en el marcador, el de Pie de Cuesta permitió un doble de Carter Jensen, seguido de un sencillo de Maikel García que fue puesto out en segunda base tras una combinación entre Wilyer Abreu y Carlos Narváez.

Ante dichas conexiones consecutivas, el manager Chad Tracy le quitó la bola al venezolano y prefirió usar a un relevista para buscar los siguientes dos outs para cerrar la entrada. Al final su línea de trabajo fue de 4.1 innings en los que toleró cuatro imparables y una anotación, con tres boletos y tres ponches.

Números de Ranger Suárez en la temporada 2026 de la MLB