MLB: Asi quedaron los resultados en la jornada de este martes 19 de mayo

Una nueva jornada del mejor beisbol del mundo se llevó a cabo este martes, 19 de mayo y como de costumbre, te mostraremos cómo quedaron los resultados en las distintas plazas.
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En esta jornada, el protagonismo se lo llevaron los jugadores de la República Dominicana con sus cuadrangulares: Manny Machado, Ketel Marte, Rafael Devers y Willy Adames se fueron para la calle.
Resultados de la MLB:
- Bravos de Atlanta 8-4 Marlins de Miami
- Guardianes de Cleveland 4-3 Tigres de Detroit
- Orioles de Baltimore 1-4 Rays de Tampa Bay
- Rojos de Cincinnati 4-1 Phillies de Philadelphia
- Mets de Nueva York 6-9 Nacionales de Washington
- Azulejos de Toronto 4-5 Yankees de Nueva York
- Astros de Houston 2-1 Mellizos de Minnesota
- Cerveceros de Milwaukee 5-2 Cachorros de Chicago
- Medias Rojas de Boston 7-1 Reales de Kansas City
- Piratas de Pittsburgh 6-1 Cardenales de San Luis
- Rangers de Texas 10-0 Rockies de Colorado
- Atléticos de Oakland 14-6 Angelinos de Anaheim
- Gigantes de San Francisco 3-5 Cascabeles de Arizona
- Medias Blancas de Chicago 2-1 Marineros de Seattle
- Dodgers de Los Angeles 5-4 Padres de San Diego.