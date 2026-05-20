MLB: Asi quedaron los resultados en la jornada de este martes 19 de mayo

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Una nueva jornada del mejor beisbol del mundo se llevó a cabo este martes, 19 de mayo y como de costumbre, te mostraremos cómo quedaron los resultados en las distintas plazas.

En esta jornada, el protagonismo se lo llevaron los jugadores de la República Dominicana con sus cuadrangulares: Manny Machado, Ketel Marte, Rafael Devers y Willy Adames se fueron para la calle.

Resultados de la MLB:

- Bravos de Atlanta 8-4 Marlins de Miami

- Guardianes de Cleveland 4-3 Tigres de Detroit

- Orioles de Baltimore 1-4 Rays de Tampa Bay

- Rojos de Cincinnati 4-1 Phillies de Philadelphia

- Mets de Nueva York 6-9 Nacionales de Washington

- Azulejos de Toronto 4-5 Yankees de Nueva York

- Astros de Houston 2-1 Mellizos de Minnesota

- Cerveceros de Milwaukee 5-2 Cachorros de Chicago

- Medias Rojas de Boston 7-1 Reales de Kansas City

- Piratas de Pittsburgh 6-1 Cardenales de San Luis

- Rangers de Texas 10-0 Rockies de Colorado

- Atléticos de Oakland 14-6 Angelinos de Anaheim

- Gigantes de San Francisco 3-5 Cascabeles de Arizona

- Medias Blancas de Chicago 2-1 Marineros de Seattle

- Dodgers de Los Angeles 5-4 Padres de San Diego.