MLB: Ildemaro Vargas encendido roza nuevo récord en su carrera con Arizona

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Después de ganar el MVP del mes en el inicio de la temporada 2026 de las Grandes Ligas, Ildemaro Vargas no ha parado de batear y se mantiene consolidado como uno de los más productivos en la vigente entrega con sus Arizona Diamondbacks.

Aunque todavía no termina el mes de mayo, el pelotero venezolano continúa destacando ofensivamente y ya acumula 28 carreras anotadas en la presente edición en Las Mayores. El utility atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y se ha convertido en una pieza constante dentro de la alineación gracias a su capacidad para embasarse y generar ofensiva para su equipo.

Con esa cifra, "Caripito" se encuentra a solo cuatro anotadas de igualar su marca personal en Grandes Ligas, establecida en 2023 cuando registró 32 carreras con Washington Nationals. El infielder criollo está demostrando una gran regularidad en este inicio de campaña y todo apunta a que podría superar cómodamente ese récord personal en las próximas semanas.

Ildemaro Vargas mantiene su brillo con el madero

El veterano criollo, quien se encuentra en su décima temporada en MLB, se ha afianzado como un jugador de todos los días con la franquicia del desierto, que busca dar la sorpresa en la División Oeste de la Liga Nacional, que tiene entre los favoritos a los actuales campeones del béisbol, Los Angeles Dodgers.

Su presencia es determinante en las aspiraciones de la organización y cada lo confirma, figurando entre los líderes al bate con promedio de .340, siete jonrones, 31 remolcadas, 28 anotadas, 55 hits, .359 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .902. Además de acercarse a un nuevo tope en su trayectoria, Vargas ya colecciona máximo registros en una temporada en cuadrangulares y solo se encuentra a una empujada de registrar marca en el mencionado apartado en una sola campaña.