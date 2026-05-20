MLB: Así se jugará la jornada de este miércoles 20 de mayo

Llegó el "ombligo" de semana, un día que generalmente tiene muchos desafíos en Las Mayores y en esta ocasión, no será la excepción. Por esa razón, te mostraremos cuáles son los duelos que se disputarán este miércoles, 20 de mayo.
La jornada comenzará temprano, desde la 1:05 p.m. (hora venezolana). El japonés Shohei Ohtani buscará seguir con su imponente dominio cuando salga esta noche para una nueva apertura, en un duelo clave por la cima del Oeste en la Liga Nacional.
Juegos para hoy en la MLB:
-Rojos de Cincinnati (Andrew Abbott) vs Phillies de Philadelphia (Aaron Nola) 1:05 p.m.
- Orioles de Baltimore (Shane Baz) vs Rays de Tampa Bay (Jesse Scholtens) 1:10 p.m.
- Astros de Houston (Mike Burrows) vs Mellizos de Minnesota (Joe Ryan) 1:40 p.m.
- Rangers de Texas (Jack Leiter) vs Rockies de Colorado (Kyle Freeland) 3:10 p.m.
- Gigantes de San Francisco (Tyler Mahle) vs Cascabeles de Arizona (Merrill Kelly) 3:40 p.m.
- Medias Blancas de Chicago (Sean Burke) vs Marineros de Seattle (Emerson Hancock) 4:10 p.m.
- Bravos de Atlanta (Chris Sale) vs Marlins de Miami (Janson Junk) 6:40 p.m.
- Guardianes de Cleveland (Tanner Bibee) vs Tigres de Detroit (por definir) 6:40 p.m.
- Mets de Nueva York (Zack Thornton) vs Nacionales de Washington (Zack Littell) 6:45 p.m.
- Azulejos de Toronto (Trey Yesavage) vs Yankees de Nueva York (Cam Schlitter) 7:05 p.m.
- Medias Rojas de Boston (Connerly Early) vs Reales de Kansas City (Michael Wacha) 7:40 p.m.
- Cerveceros de Milwaukee (Kyle Harrison) vs Cachorros de Chicago (Edward Cabrera) 7:40 p.m.
- Piratas de Pittsburgh (Carmen Mlodzinski) vs Cardenales de San Luis (Michael McGreevy) 7:45 p.m.
- Dodgers de Los Angeles (Shohei Ohtani) vs Padres de San Diego (Randy Vásquez) 8:40 p.m.
- Atléticos de Oakland (Aaron Civale) vs Angelinos de Anaheim (Jack Kochanowicz) 9:38 p.m.