NPB: Pitcher venezolano sigue dominando a placer en Japón

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La temporada 2026 está siendo, de momento, una muy buena y productiva para el lanzador derecho venezolano Anderson Espinoza. El diestro se encuentra en su tercera campaña en la pelota profesional japonesa, y no ha parado de demostrar que es uno de los brazos más consistentes de dicho circuito en la actualidad.

Este miércoles 20 de mayo, el venezolano subió nuevamente a la lomita, para medirse a la toletería de los Fukuoka SoftBank Hawks, en un juego de pelota en donde volvió a demostrar todo su talento y su gran estado de forma, para lograr otra salida sumamente posiitiva y hacer que sus números mejoren todavía más.

Anderson Espinoza triunfa de nuevo

En el desafío entre los Orix Buffaloes y los Fukuoka SoftBank Hawks, el derecho Anderson Espinoza subió a la lomita para lograr su quinto triunfo de la temporada 2026, mostrando un nivel fenomenal en el diamante del Kyocera Dome de Osaka.

Con buen dominio, un comando excelente y una buena agresividad, el caraqueño dominó de gran forma a sus rivales, al permitir solamente cuatro inatrapables y dos carreras limpias en seis entradas completas, por lo que logró una salida de calidad, que le permitió llegar a cinco victorias en siete salidas.

De esta manera, Anderson Espinoza mantiene efectividad de 2.47 en 2026, ademas de sumar 39 ponches en 43.2 entradas completas. Además, igualó el liderato de más victorias en la Liga del Pacífico, lo que demuestra que es uno de los brazos más temibles de Japón en este preciso momento.