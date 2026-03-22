NPB: Preocupación en Japón tras no poder contactar a este jugador

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El beisbol japonés atraviesa días de incertidumbre tras reportarse que los Halcones de SoftBank han tenido dificultades para establecer contacto con Livan Moinelo. El lanzador zurdo, actual Jugador Más Valioso de la Liga del Pacífico, aún no ha regresado a Japón tras su participación en el Clásico Mundial de Beisbol, lo que ha generado especulaciones en el entorno de la NPB sobre una posible salida hacia las Grandes Ligas.

El paradero de Livan Moinelo enciende las alarmas en SoftBank

La ausencia de Moinelo ha provocado una ola de rumores entre la fanaticada de los Halcones. El equipo de Fukuoka ha manifestado complicaciones para comunicarse directamente con el jugador, una situación atípica para una figura de su jerarquía. El portal especializado Yakyu Cosmopolitan ha señalado que el club se encuentra en estado de alerta ante la falta de reportes sobre su itinerario de vuelo.

Moinelo no es un jugador extranjero ordinario en la liga japonesa. Tras ocho años de servicio, el cubano cuenta con estatus de jugador doméstico, lo que le otorga privilegios contractuales y deportivos dentro del circuito nipón. A pesar de los temores de los aficionados, existen factores de peso que sugieren que el lanzador cumplirá con su compromiso en Japón. Uno de ellos es su vínculo con Kenta Hagiwara, cazatalentos de SoftBank en América Latina, con quien mantiene una relación de lealtad personal respaldada públicamente por su propia familia en años anteriores.

Crisis energética y falta de combustible en Cuba retrasan los vuelos

La explicación más sólida para este retraso no parece estar en el ámbito deportivo, sino en la situación sociopolítica de la isla. Cuba enfrenta actualmente una crisis energética severa, caracterizada por apagones constantes y una escasez crítica de combustible para aviones. Estas condiciones han paralizado o retrasado numerosos vuelos internacionales desde el Aeropuerto Internacional José Martí.

Esta problemática no afecta exclusivamente a Moinelo. Raidel Martínez, cerrador estelar de los Gigantes de Yomiuri, también ha reportado dificultades para reservar un vuelo de regreso a tierras asiáticas. De igual manera, otros peloteros cubanos con contratos en las ligas menores de la NPB permanecen en Cuba sin una fecha confirmada de retorno. Hasta el momento, Ariel Martínez, de los Nippon-Ham Fighters, es el único referente de alto perfil que ha logrado reincorporarse a su disciplina en Japón.

El antecedente de Yariel Rodríguez y el fantasma de la MLB

El nerviosismo en las oficinas de la NPB tiene un fundamento histórico reciente. En 2023, el lanzador Yariel Rodríguez, quien era pieza clave de los Dragones de Chunichi, abandonó la delegación cubana para buscar un contrato en la MLB. Tras un proceso legal y un año de inactividad por su contrato vigente en Japón, Rodríguez finalmente firmó con los Azulejos de Toronto.

Sin embargo, el caso de Moinelo presenta diferencias estructurales. Su arraigo en la cultura deportiva japonesa y su estatus legal en la liga dificultan una transición similar sin consecuencias legales severas. Por ahora, los Halcones de SoftBank esperan que la estabilización de los servicios logísticos en Cuba permita que su as de la rotación se presente antes del inicio de la temporada regular.