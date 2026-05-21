MLB: Este es el pitcheo que más le ha hecho daño a William Contreras en la temporada 2026

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Si hay un apartado en el que resaltan varios peloteros venezolanos, y que no tiene que ver exactamente con la producción ofensiva, es el de ponches recibidos. Allí, para sorpresa de pocos, el nombre de William Contreras luce entre los más difíciles de abanicar en la Liga Nacional.

Y es que si nos fijamos exclusivamente en el Viejo Circuito, el receptor venezolano aparece en el séptimo lugar entre los bateadores con menos ponches, con un total de 22 previo a la jornada de este miércoles. Esto demuestra que ha trabajado enormemente en el plato para ser más efectivo ante los lanzadores rivales.

Cabe mencionar que entre sus compatriotas, solo Luis Arráez (7), Ildemaro Vargas (16), y Luis Rengifo (18) se han abanicado menos que él, además de Brayan Rocchio (20) en la Liga Americana.

¡Cuidado con el slider, William!

Pero, ciertamente, ningún pelotero es inmune al tercer strike. Y es que por más que busquen evitarlo, al final siempre hay un lanzamiento que les hace muchísimo daño, ya sea porque no lo esperaban o porque simplemente es el punto débil.

En el caso de William Contreras, ese lanzamiento que lo ha visto poncharse en múltiples ocasiones esta temporada 2026 es el slider. Según datos del portal especializado FanGraphs, hasta en ocho ocasiones ha sido víctima de ese movimiento letal que suele abrirse.

Siguiendo esa misma línea, pero un poco más atrás, aparecen recta (4), curva (3), cambio (2), splitter (2), knuckle curve (1), knuckleball (1), y cutter (1). De esa manera se reparten los 22 ponches del venezolano en lo que va de zafra.