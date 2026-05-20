MLB: Luis Arráez demuestra con estos números que mayo es su mejor mes hasta ahora

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La jornada de este miércoles no fue del todo positiva para Luis Arráez y los Gigantes de San Francisco. Si bien el equipo perdió con pizarra de 6 a 3 ante los D-backs de Arizona, el grandeliga venezolano pudo responder con un imparable en cuatro turnos para mantenerse entre los mejores bateadores de la Liga Nacional.

Y es que hasta la fecha La Regadera batea para .319, el mejor de su equipo y el quinto de todo el Viejo Circuito. Por encima de él solo se encuentran Troy Johnston (.324), Brandon Marsh (.325), Ildemaro Vargas (.321) y Otto López (.346).

Un mes de mucho bateo para Arráez

Mayo apenas lleva 20 días, los suficientes para que Luis Arráez esté dejando sus mejores números de la temporada. Al menos hasta los momentos. De hecho, gracias a su rendimiento en estas últimas semanas es que no le ha perdido pisada a sus rivales en la lucha por el título de bateo.

Por ahora, dos detalles destacables del rendimiento del venezolano en el mes tienen que ver con la cantidad de ponches, apenas uno en 67 turnos al bate; y los jonrones, ya que disparó los dos primeros de la zafra casi en días consecutivos.

Números de Luis Arráez en el mes de mayo de la temporada 2026

17 juegos

67 turnos al bate

23 hits

6 dobles

2 jonrones

6 carreras impulsadas

10 carreras anotadas

7 bases por bolas

1 ponche

.343 AVG

.400 OBP

.522 SLG

.922 OPS

Asimismo, cabe mencionar que hasta la fecha cuenta con seis juegos multi-hit y poco a poco se acerca a la cifra que dejó en el mes de abril, que fueron de unos 10 en total. Además, ya tiene una nueva cantidad de boletos y para esta misma semana podría superar sus números de anotadas e incluso impulsadas.

Números de Luis Arráez en el mes de abril de la temporada 2026

25 juegos

99 turnos al bate

32 hits

3 dobles

2 triples

10 carreras impulsadas

11 carreras anotadas

5 bases por bolas

4 ponches

.323 AVG

.352 OBP

.394 SLG

.746 OPS

Respecto a sus cifras del mes de marzo, recordemos que apenas disputó cinco compromisos en los que bateo para .211 de promedio con una remolcada y cuatro imparables.