MLB: Jesús Luzardo lidera a los lanzadores venezolanos en este renglón

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El inicio de temporada 2026 en las Grandes Ligas ha dejado actuaciones destacadas para varios peloteros venezolanos, pero uno de los nombres que más ha brillado desde la lomita es el de Jesús Luzardo. El lanzador de los Phillies de Filadelfia atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y ya se posiciona como el líder criollo en el departamento de ponches.

Con 66 bateadores retirados por la vía del strike, el criollo de 28 años encabeza la lista entre los lanzadores venezolanos en MLB, demostrando dominio, consistencia y una notable evolución en su repertorio. Su rendimiento ha sido clave para mantener competitivo al conjunto de Philadelphia durante las primeras semanas de campaña.

Jesús Luzardo - MLB

La temporada del venezolano ha estado marcada por salidas de alta calidad y una capacidad constante para imponer condiciones desde el montículo. Su recta de poder y los lanzamientos rompientes han sido determinantes para neutralizar ofensivas rivales, convirtiéndolo en una de las piezas más confiables dentro de la rotación de su franquicia.

El cuerpo técnico de Philadelphia ha valorado su madurez y la agresividad con la que trabaja en conteos difíciles, aspectos que le han permitido mantenerse entre los mejores abridores latinoamericanos en este arranque de temporada.

Su capacidad para generar ponches se ha convertido en una herramienta vital para cortar rallies ofensivos y controlar juegos de alta presión.

Finalmente, mientras avanzan los compromisos de la campaña 2026, Jesús Luzardo continúa consolidándose como una referencia del pitcheo venezolano en las Grandes Ligas. Su presente con los Phillies de Filadelfia no solo ilusiona a la franquicia, sino también a los aficionados venezolanos que siguen de cerca su carrera en la Gran Carpa.