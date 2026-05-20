MLB: Cincinnati Reds tiene grandes noticias sobre Eugenio Suárez

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Cincinnati Reds anunciaron este martes 20 de mayo que Eugenio Suárez fue enviado a Triple-A Louisville para comenzar una asignación de rehabilitación. Este movimiento representa un paso importante en su proceso de recuperación y acerca al antesalista a un posible regreso a las Grandes Ligas.

La organización espera que el tercera base pueda recuperar ritmo de juego y condiciones físicas antes de reincorporarse al roster principal. El venezolano continúa trabajando para volver a aportar su experiencia, poder ofensivo y liderazgo dentro del clubhouse de Cincinnati.

El hecho de que Suárez esté jugando directamente en el nivel de Triple-A sugiere que su recuperación va por buen camino y que el equipo confía en su progreso. El venezolano está en su primera temporada de regreso con Cincinnati, organización con la que ya había jugado entre 2015 y 2021, consolidándose como una pieza importante en el pasado reciente del club.

Eugenio Suárez regresa a la acción con Cincinnati

Según las reglas de MLB, los jugadores de posición pueden permanecer un máximo de 20 días en rehabilitación, aunque no existe un tiempo mínimo obligatorio, lo que abre la posibilidad de un retorno relativamente cercano dependiendo de su evolución física. Cabe destacar que, el antesalista se alejó del terreno de juego debido a una distensión leve en el oblicuo izquierdo, siendo activo a la lista de lesionados de 10 días desde el pasado 23 de abril.

En lo que va de campaña, Suárez ha disputado 25 juegos, con promedio de .231, porcentaje de embasado de .300, además de tres jonrones, 11 carreras impulsadas y 10 anotadas. Su posible regreso representa un impulso importante para una ofensiva de los Reds que ha tenido dificultades, ubicándose en la parte baja de MLB en average, OBP y producción de rayitas.

Pese a sus bajas estadísticas con el madero en la primera mitad de la temporada, el equipo se mantiene con récord positivo (25-24), a solo cuatro juego y medio de diferencia de liderato en la División Central de la Liga Nacional, que está en manos de Milwaukee Brewers.