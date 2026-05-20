MLB: Luis Castillo se une a Félix Hernández en curioso club

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Luis Castillo se ha acostumbrado a tener noches memorables en Grandes Ligas. La última fue la más curiosa de su carrera, ya que alcanzó una marca inmortalizada de Félix Hernández; otro pelotero que supo brillar con el uniforme de Marineros de Seattle en su carrera.

Castillo registró su primer relevo luego de 252 aperturas en Las Mayores. Con es marca se une a Félix Hernández que tuvo 398 aperturas antes de su primer relevo. Eso sí, el número uno de la selecta lista es CC Sabathia con 560 aperturas antes de su primer relevo en la liga.

Dicha marca es un hito de consistencia al sumarse a un exclusivo listado histórico desde la temporada de 1901. El dominicano ya es leyenda en la liga nada más con esa marca. Aunque su carrera aún está lejos de terminar, su mal estado de forma lo llevó directo al rol de relevista.

Peloteros con más aperturas antes de su primer relevo desde 1901 en MLB:

CC Sabathia: 560 aperturas Mike Mussina: 498 aperturas Félix Hernández: 398 aperturas John Smoltz: 361 aperturas Johnny Cueto: 329 aperturas Tim Hudson: 301 aperturas Jack McDowell: 254 aperturas Luis Castillo: 252 aperturas

Luis Castillo y su rol de relevista con Marineros de Seattle en 2026

Marineros de Seattle determinó este llamativo ajuste estratégico con un firme propósito: ver a Luis Castillo recuperando la confianza sobre el montículo. El cuerpo técnico busca proteger al dominicano tras un arranque sumamente adverso en una campaña exigente para él.

Castillo registra: 1-5 con una elevada efectividad de 6.41, esto forzó la drástica decisión del alto mando. El derecho quisqueyano permitió un total de 33 carreras limpias y un promedio de bateo en contra de .287, justificando el movimiento para mejorar su estado de forma.

La idea principal de este movimiento es liberar de carga de trabajo Luis. Mientras el objetivo es mejorar su comando de pitcheo y la ejecución de los mismos para tener una mejor control de cada uno de sus lanzamientos. Castillo necesita ayuda para volver a su mejor nivel.

Luis Castillo el eslabón débil de un cuerpo de lanzadores élite

El bajo rendimiento de Luis Castillo contrasta drásticamente con el excelso nivel que exhiben sus compañeros de rotación en Marineros de Seattle. La preocupante involución del dominicano lo transformó en el eslabón más vulnerable del cuerpo de lanzadores del 2026.

Rotación de Marineros en 2026: