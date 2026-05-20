MLB: Willson Contreras se afianza como la nueva cara de los Medias Rojas de Boston

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Los Medias Rojas de Boston regresaron a la senda de la victoria, y finalmente tuvieron un buen juego a la ofensiva, luego de vapulear a los Reales de Kansas City en el Kauffman Stadium, por pizarra de 7-1. Además, por segunda noche consecutiva, el compromiso tuvo una estrella bastante clara y determinante: el venezolano Willson Contreras.

El criollo fue firmado por los patirrojos para ser el encargado de remolcar rayitas y para tapar el vacío dejado por Alex Bregman. De momento, se puede decir que ha cumplido con este par de misiones con creces, ya que no ha desentonado ni por un momento, a pesar del presente no tan positivo de los suyos.

En el segundo de esta serie ante los Reales de Kansas City, Willson Contreras se fue con par de inatrapables en cinco turnos al bate, lo que se tradujo en tres carreras remolcadas. De esta manera, los números del venezolano siguen mejorando, y Boston se vanagloria de tener a uno de los mejores bateadores de Las Mayores.

Willson Contreras no deja de responder

"Es uno de los mejores bateadores de esta liga en los últimos 10 años", dijo el abridor Sonny Gray sobre Willson Contreras, y la euforia es totalmente entendible. Un día antes, en el primer juego de la serie ante Kansas City, el criollo conectó su décimo cuadrangular de la campaña, uno de dos carreras que sirvió para que Boston triunfara por pizarra de 3-1.

Si bien el equipo patirrojo tiene foja negativa de 21 victorias y 27 derrotas, se puede decir que Contreras es el bateador que mantiene la competitividad del equipo. De momento, son 10 vuelacercas y 30 empujadas para el venezolano, quien también tiene un sólido OPS de .840, siendo líder del equipo en estas tres estadísticas.

Además, Willson Contreras batea para .306 con gente en posición anotadora (líder del equipo también), y tiene promedio de .291 y OPS de .812 desde el séptimo inning en adelante, por lo que sabe responder en los momentos importantes.