¿Mánager en MLB? Miguel Cairo tendría todo acordado para asumir el mando de este importante equipo

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Aunque falta meses para que regresen las ligas invernales en el Caribe, los equipos de diferentes países ya se encuentran definiendo a sus entrenadores para comenzar a tratar sus caminos desde temprano. Una muestra de ellos se puede en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), donde Leones del Caracas y Tiburones de La Guaira definieron recientemente a sus dirigentes.

De acuerdo con Mike Rodríguez, Miguel Cairo está cobrando fuerzas entre los rumores como posible opción a tomar las riendas de los Gigantes del Cibao para la próxima temporada de la liga dominicana. El venezolano cuenta con una amplia trayectoria en el béisbol profesional, incluyendo 16 años como jugador en las Grandes Ligas, etapa en la que destacó por su versatilidad y liderazgo dentro del terreno.

Además de su experiencia como pelotero, el expelotero ha construido una sólida carrera como coach y dirigente. Fue manager interino de Chicago White Sox en 2022 y también asumió ese rol con Washington Nationals en 2025. Actualmente forma parte del cuerpo técnico de Baltimore Orioles, y ahora tendría el reto de llevar a los Gigantes del Cibao nuevamente a los primeros planos de la LIDOM.

Miguel Cairo candidato a dirigir en LIDOM

La última experiencia de Miguel Cairo como manager en las ligas invernales fue con los Navegantes del Magallanes durante la temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Fue contratado en junio de 2023 para reemplazar a Yadier Molina, marcando su debut como dirigente en el béisbol venezolano.

Sin embargo, su paso por el Magallanes fue breve y terminó de forma negativa. El equipo no tuvo los resultados esperados en el inicio de la campaña, lo que llevó a su despido en noviembre de 2023, apenas unas semanas después del comienzo de la temporada.

A pesar de la salida, esta experiencia le permitió sumar conocimiento en el exigente ambiente de las ligas invernales, donde la presión es alta y los roster cambian constantemente por las llegadas de refuerzos. Desde entonces, Cairo ha enfocado su carrera en roles de coach en MLB, sin registrar nuevas experiencias como manager en invierno.