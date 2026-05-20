MLB: Shohei Ohtani y su verdadero objetivo en la temporada 2026

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Shohei Ohtani es una de las grandes estrellas del beisbol de la MLB en los últimos años. Se ha destacado mayormente por ser un bateador descomunal. Sin embargo, en 2026, su objetivo parece estar más centrado en el montículo y sus números así lo evidencia en la temporada.

Ohtani exhibe una versión monticular sencillamente intratable en 2026 con Dodgers de Los Ángeles. En lo que va de campaña el asiático asume el rol de lanzador estelar con una efectividad que lo catapulta directo al Cy Young. De hecho, sus números evidencia que es su objetivo.

Shohei registra: 7 juegos, 7 aperturas, 3-2, 0.82 ERA, 44.0 entradas, 25 hits, 4 carreras limpias, 2 jonrones, 11 boletos, 50 ponches, 0.82 WHIP. Con esos números está marcando el terreno para ser más importante a nivel de pitcheo, que en ofensiva, donde se ha visto más lento y apagado.

Shohei Ohtani: ¿Cómo está ofensivamente el último MVP de Liga Nacional?

Shohei Ohtani mantiene un rendimiento sumamente respetable con el madero en lo que va del 2026. El actual MVP demuestra una notable consistencia en el plato al registrar 46 hits y 31 carreras anotadas. Eso sí, está bastante alejado de los números de otro Jugador Más Valioso.

A pesar de no exhibir las estratosféricas frecuencias jonroneras de campañas anteriores; el estelar bateador designado acumula 7 cuadrangulares y 25 carreras impulsadas. Su sólido promedio de embasado roza los .400, ratificando su enorme selectividad en el lineup.

Equilibrar esta sólida producción con su histórica efectividad sobre el montículo consagra un año de altísimo calibre en Grandes Ligas. Dodgers de Los Ángeles lo está llevando con calma, para evitar problemas; pero la realidad es que el japonés se ve muy bien enfocado.

Números de Shohei Ohtani con Dodgers en 2026

Shohei Ohtani está logrando aguantar con sus dos roles durante la temporada 2026. Este año ha dejado un poco de lado su poder, para centrarse en su control de pitcheos. A un con eso, el japonés está siendo sólido para la ofensiva de Dodgers de Los Ángeles.

Números de Ohtani en 2026:

- 48 juegos, 169 turnos, 31 anotadas, 46 hits, 11 dobles, 1 triple, 7 jonrones, 25 impulsadas, 33 boletos, 48 ponches, 6 bases robadas, .272 PRO, .399 OBP, .473 SLG, .872 OPS