Roki Sasaki firma su obra maestra de control ante los Angelinos

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La paciencia y los ajustes mecánicos finalmente han rendido sus frutos para la joya del pitcheo japonés. Roki Sasaki, quien llegó a las Grandes Ligas precedido de una expectativa colosal, disipó de un plumazo las dudas que nublaban su inicio de campaña al recetar una joya de pitcheo el pasado domingo en el marco de la Serie de la Autopista frente a los Angelinos de Los Ángeles.

La actuación no solo representó un respiro profundo para la rotación de su equipo, sino que marcó un hito fundacional en su desarrollo: por primera vez desde que viste un uniforme de las Mayores, Sasaki terminó una apertura con el casillero de bases por bolas completamente inmaculado.

El peso de las dudas: Un inicio tormentoso

Para dimensionar el valor de lo hecho por el derecho de 24 años el domingo, es imperativo revisar el panorama que arrastraba antes de subirse a la lomita. En sus primeras 33.2 entradas lanzadas en la temporada, Sasaki venía lidiando con serios problemas de comando y una alarmante tendencia a recibir castigo en las cuentas desfavorables.

Los números previos a su última salida eran, por decir lo menos, atípicos para un brazo de su calibre:

Efectividad (ERA): Un elevado 5.88 que reflejaba las inconsistencias para salir de los episodios complicados.

Control (BB/9): Promediaba 4.28 boletos por cada nueve entradas, una cifra que metía en aprietos constantemente el tráfico en las bases.

FIP (Pitcheo Independiente de la Defensa): Un alarmante 4.28 que sugería que su rendimiento no era un tema de mala suerte defensiva, sino de un desajuste propio en el montículo.

La metamorfosis del domingo

Frente a la alineación de los Angelinos, la versión dubitativa de Sasaki desapareció para dar paso al abridor dominante que paralizó a la NPB en su país natal. Apoyado en una recta de cuatro costuras que volvió a rozar las tres cifras con regularidad y un 'splitter' indescifrable, el nipón completó una línea de trabajo soberbia: 7.0 entradas completas, permitiendo apenas 4 imparables y una carrera limpia, mientras fusilaba a 8 contrarios por la vía del ponche.

Sin embargo, el dato que acaparó la atención de los analistas e historiadores de la MLB fue el cero absoluto en el renglón de boletos.

En el béisbol moderno, la diferencia entre un lanzador de destellos y un as de rotación radica en la capacidad de atacar la zona de 'strike' sin conceder pasaportes gratis. Para Roki, esta primera apertura de cero boletos en la Gran Carpa representa el quiebre definitivo en su proceso de adaptación al montículo y a la pelota de las Grandes Ligas.

Con esta soberbia exhibición, Sasaki no solo maquilla de forma inmediata sus efectividades y promedios analíticos, sino que envía un mensaje de tranquilidad a la gerencia y a la fanaticada: el talento generacional está intacto y el "Monstruo" finalmente ha aprendido a domar la zona de las Mayores.