MLB: Willson Contreras proyecta cifra inédita de jonrones en 2026

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Willson Contreras llegó a Medias Rojas de Boston en 2026 para ser: un primera base defensivo y un bate explosivo. El venezolano demostró con creces que fue la decisión correcta; incluso proyecta romper su marca de jonrones en una temporada de Grandes Ligas.

Contreras registra 3 cuadrangulares durante mayo, alcanzando 10 en la temporada. Es el primer venezolano con esa cifra en lo que va de 2026. Además, está proyectando en 162 encuentros nada más y nada menos que 35 jonrones, lo que sería marca personal en su carrera.

En ese contexto, Red Sox se frota las manos, porque encontró un pelotero experimentado, que le resuelve la primera base con solvencia; pero también agrega una cantidad de cuadrangulares que antes no tenía por la baja de Rafael Devers durante la última fecha de intercambios 2025.

Willson Contreras: el poder ofensivo de Red Sox en 2026

Willson Contreras se erige como el principal baluarte de la ofensiva de Red Sox, al liderar en solitario el departamento de cuadrangulares del equipo. Su implacable despliegue de poder absoluto representa la principal carta de presentación del conjunto de Boston en 2026.

Más allá de sus impresionantes estacazos, el recio toletero domina los casilleros de: boletos, impulsadas y anotadas en lo que va de campaña para el equipo. Dicha consistencia con el madero lo posiciona como el líder ofensivo del problemático lineup del equipo de Red Sox.

En apenas un par de meses desde su mediático desembarco en la histórica organización, el oriundo de Puerto Cabello transformó por completo la dinámica del equipo. Su rápida adaptación lo está consolidando como el guía para las jóvenes figuras de la franquicia.

Números de Willson Contreras en 2026

Willson Contreras es uno de los mejores peloteros de Red Sox en la actualidad. Su desempeño habla por sí mismo... está repartiendo batazos importantes y siendo la guía que lleve al equipo a postemporada. Aunque ese objetivo por ahora, parece bastante lejos de lograrse.

Números de Contreras en 2026:

- 46 juegos, 163 turnos, 21 anotadas, 42 hits, 6 dobles, 10 jonrones, 30 impulsadas, 20 boletos, 52 ponches, 1 base robada, .258 PRO, .361 OBP, .479 SLG, .840 OPS