MLB: Aaron Judge logra una hazaña que no se veía desde Mickey Mantle y Yogi Berra

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Los Yankees de Nueva York siguen en buen momento. Este martes 19 de mayo, los neoyorquinos derrotaron a los Azulejos de Toronto en un buen juego de pelota, que culminó con pizarra de 5-4 para los del Bronx, quienes hicieron respetar su casa con par de cuadrangulares que sirvieron para encaminar el triunfo.

Uno de estos batazos de vuelta completa fue conectado por el primera base del equipo, Ben Rice, quien llegó a 16 estacazos en lo que va de la campaña, misma cantidad que posee el estelar capitán del equipo, Aaron Judge. De hecho, esta cantidad de batazos de vuelta completa hace que esta dupla haya entrado en la historia de los Yankees de Nueva York, al lograr algo que no ocurría desde el siglo pasado.

Judge y Rice a la altura de Berra y Mantle

Según un dato proporcionado por la periodista estadounidense Sarah Langs, Aaron Judge y Ben Rice se convirtieron en la primera pareja de jugadores de los Yankees en alcanzar la cifra de 16 cuadrangulares cada uno antes de que el equipo llegue a 50 juegos disputados en este siglo XXI.

De hecho, la última pareja de "Bombarderos del Bronx" en lograr este registro data del año 1956, hace exactamente 70 años, cuando Mickey Mantle y Yogi Berra hicieron lo propio. En aquel entonces, Mickey Mantle culminó la zafra con 52 bambinazos, mientras que Yogi Berra se quedó en 30, su marca más alta en un mismo año.

En este 2026, Aaron Judge no está teniendo su mejor año, pero igualmente registra 30 remolcadas y OPS de .975. Por otro lado, Ben Rice es el mejor bateador de los neoyorquinos en este momento, con 33 impulsadas, average de .297 y OPS de 1.068.