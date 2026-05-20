MLB: ¿Cuántos ponches podría lograr Shohei Ohtani vs San Diego?

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Llegó la hora de ver una nueva función de Shohei Ohtani desde la lomita. Este miércoles 20 de mayo, los Dodgers de Los Ángeles visitan nuevamente el Petco Park de San Diego, para el cierre de una emocionante serie ante los Padres, que de momento se encuentra igualada a un triunfo por bando.

Ahora, para este juego final, los Dodgers se encomendarán al que ha sido tal vez el mejor lanzador de las Grandes Ligas en este inicio de la temporada 2026, lo que sin duda les de una ventaja interesante.

En siete aperturas, Shohei Ohtani registra siete salidas de calidad, y efectividad de 0.82. Con este nivel tan alto, su cantidad de ponches para este duelo luce como un logro apetecible en las casas de apuestas.

.¿Cuántos ponches puede lograr Ohtani ante San Diego?

Antes de este importante duelo, la cuota de siete o más ponches de Shohei Ohtani se encuentra en -190. ¿Es una buena idea tomar esta alternativa? Los números dicen que sí, aunque evidentemente, no será un objetivo nada sencillo.

Los Padres de San Diego son el decimoquinto equipo con más ponches recibidos en lo que va de 2026, con 406, por lo que se encuentran en toda la mitad de Las Mayores en esta estadística, lo que significa que no son el equipo que más se poncha, pero tampoco sostienen una inmaculada disciplina en el plato.

Por su parte, Shohei Ohtani tiene 50 ponches en 44.0 episodios y promedia 10.23 ponches por cada nueve episodios de labor. Además, el roster actual de San Diego le batea .231 de por vida, por lo que no sería descabellado ver una nueva salida dominante del nipón.