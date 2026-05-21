MLB: Gleyber Torres ve complicado su regreso a la acción con Detroit

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Hay actualizaciones sobre el estado físico de Gleyber Torres y, lamentablemente, no son muy alentadoras. Como muchos recordarán, el pasado 6 de mayo los Tigres de Detroit lo enviaron a la lista de lesionados de 10 días debido a un esguince en el oblicuo izquierdo.

Detroit no quiere arriesgar a Gleyber

Según informó el manager AJ Hinch a varios reporteros, durante este miércoles, el grandeliga venezolano se mantendrá al margen de la actividad del equipo. Si bien continúa realizando ejercicios de fildeo previo a los juegos, la gravedad del asunto pasa al momento de pararse en el plato.

Y es que Gleyber ha acusado incomodidad en ese aspecto, al punto de no poder batear a máxima velocidad. Con este panorama, la organización ha optado por retrasar la asignación de rehabilitación, ya que prefieren no arriesgarlo para evitar que se agrave su lesión.

Por lo pronto, el staff esperará hasta finales de esta semana o principios de la próxima para saber con mayor claridad cómo se siente al respecto y así ejecutar el plan de recuperación.

Números de Gleyber Torres en la temporada 2026 de la MLB