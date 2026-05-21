MLB: Tribunal desestima demanda millonaria contra la estrella de los Astros, Yordan Álvarez

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El estelar bateador cubano de los Astros de Houston, Yordan Álvarez, ha obtenido una victoria contundente en los tribunales de la República Dominicana. Luego de que un juzgado arbitral desestimara la demanda interpuesta en septiembre de 2025 por Manuel Antonio Azcona, quien reclamaba el pago de 46 millones de dólares —equivalentes al 40 % del actual contrato multianual del jugador— alegando un supuesto incumplimiento contractual.

Así lo dio a conocer el periodista cubano americano, Francys Romero, quien contó con acceso directo a los documentos del caso.

Romero informó que la defensa del toletero, liderada por el abogado Oscar Batista, demostró ante los jueces que no existe relación contractual vigente entre Álvarez y Azcona, y que el jugador había cumplido íntegramente con todas sus obligaciones financieras pasadas.

Tras revisar el acervo probatorio, el tribunal falló a favor del pelotero, calificando la demanda de infundada y carente de mérito legal.

Un historial de litigios y presiones

Este episodio es la culminación de una prolongada batalla judicial que se remonta a 2016. A lo largo de los años, Azcona ha intentado reiteradamente obtener beneficios económicos de los éxitos profesionales de Álvarez mediante diversas tácticas legales. Por su parte, el equipo legal de Álvarez ha expuesto un esquema de presunta mala fe por parte de Azcona.

Según las investigaciones, el demandante habría operado un plan estructurado mediante pagarés notariados y cesiones de crédito para intentar cobrar montos que, según se demostró, ya habían sido pagados a terceros autorizados años atrás. En 2019, la justicia dominicana ya había fallado a favor del jugador, ordenando el levantamiento de un embargo tras confirmar que no existían deudas pendientes.

El trasfondo de Manuel Azcona

La figura de Manuel Azcona es ampliamente conocida en el mundo del béisbol, aunque rodeada de sombras. Tras una breve y discreta carrera como lanzador en las Ligas Menores en los años 80, se convirtió en un agente influyente de talento cubano. Sin embargo, su historial incluye antecedentes penales tanto en Cuba, por tráfico ilegal de jugadores, como en Estados Unidos, donde fue extraditado y cumplió condena por cargos de conspiración para distribuir cocaína.

El abogado Oscar Batista señaló que Azcona presuntamente utilizó esta demanda de 46 millones de dólares como aval para solicitar préstamos a inversionistas dominicanos, prometiendo ganancias sustanciales que nunca llegarían a concretarse debido a la fragilidad legal de sus reclamos.

Advertencia de la defensa

Ante la insistencia de Azcona en interponer lo que la defensa califica como "acciones legales frívolas", Romero reveló que el equipo de abogados de Álvarez ha enviado un mensaje claro: "si continúan las demandas sin fundamento, emprenderán acciones legales directas para solicitar una indemnización completa por los daños morales y económicos causados a la imagen y patrimonio de la estrella de los Astros".

Mientras este conflicto legal parece haber llegado a su fin en los tribunales dominicanos, Yordan Álvarez continúa destacando en la presente temporada 2026, donde mantiene un promedio de bateo de .309, sumando 15 cuadrangulares y 31 carreras impulsadas, reafirmándose como uno de los pilares ofensivos de la MLB.