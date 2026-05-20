MLB: Un sombrío panorama ataca a varios equipos de las Grandes Ligas

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Nota de; Nelson Contreras S. | @nelsoncon2020

La temporada del beisbol de las Grandes Ligas entró en su novena semana de acción y desde ahora ya empiezan a vislumbrarse los equipos que, a menos que ocurra un milagro, quedarán fuera de la postemporada.

En esa lista negra de conjuntos ya con poco margen de ir a la llamada fiesta de octubre se encuentran, en la Liga Americana, entre otros los Astros de Houston, Azulejos de Toronto, Angelinos de Los Ángeles y en la Nacional la gran decepción son los Mets de Nueva York, el segundo equipo con mayor inversión en peloteros de las Mayores, y se unen a este club los Gigantes de San Francisco y los Rockies de Colorado.

Es conveniente aclarar que ningún equipo está hasta el momento eliminado, solo que por el camino que llevan difícilmente llegarán lejos en esta campaña.

Muchos de los conjuntos mencionados han sufrido la pérdida de valiosos peloteros, en especial de sus lanzadores y ahora algunos de ellos transitan en una especie de desbandada dificil se superar a menos que ocurra el milagro de la recuperación de esas figuras que son las que pueden dar los batazos o sus lanzadores los envíos que saquen del paso a los toleteros adversarios.

Las mayores decepciones que hoy proyectan quedarse fuera de octubre incluyen a los Astros de Houston: un equipo que tiene esta zafra uno de los arranques más alarmantes con un récord negativo profundo. Su ofensiva y el cuerpo de lanzadores no han engranado, y se han alejado peligrosamente de los puestos de comodín en la Liga Americana.

Los Azulejos de Toronto ganaron el banderín de la Liga Americana a la pasada campaña, pero este año están totalmente perdidos y los Medias Rojas de Boston es otro equipo al que le dieron muchas opciones de triunfo para este año, pero tampoco han mostrado mucho, salvo el gran trabajo que viene realizando el jardinero zuliano Wilyer Abreu con su gran dosis de bateo.

Los Angelinos de Los Ángeles igualmente continúan sumidos en una dolorosa reconstrucción y se ubican en el fondo de la división Oeste de la Americana, sin rumbo claro para competir este año.

Las decepciones en la Nacional

Los Mets de Nueva York, a pesar de contar con la segunda nómina más alta de todo el béisbol y de sus grandes movimientos en el mercado invernal, se encuentran en el fondo de la División Este donde los Bravos de Atlanta han sorprendido con más de diez juegos de ventaja sobre el segundo lugar que está en poder de los Filis de Filadelfia.

Los Gigantes de San Francisco y Rockies de Colorado se han quedado cortos desde el inicio de la zafra. En San Francisco, el venezolano Luis Arráez ha mostrado su casta de toletero de jerarquía, pero el resto permanece dormido tanto de lanzadores como los toleteros.

Los Rockies de Colorado confirman que siguen los mismos pasos negativos del pasado certamen, manteniéndose ya sin posibilidades. Otros equipos ya con poco chance son los Tigres de Detroit y Reales de Kansas Ciy.

Las sorpresas del año

No hay dudas en que los Rays de Tampa Bay y los Atléticos se han convertido en las grandes sorpresas de la campaña. Ambos clubes han peleado la punta en sus respectivas divisiones y pueden llegar muy lejos esta temporada.

Los Atléticos juegan de manera temporal en el Sutter Health Park de Sacramento esperando su mudanza definitiva a Las Vegas proyectada para 2028, mientras los Rays también se van a otra ciudad, que podría ser Orlando, en Florida. Sin embargo, ambos equipos siguen labrando victorias.