MLB: ¡Malas noticias en Houston! José Altuve a lista de lesionados

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Justo cuando Jeremy Peña estaba por retornar a las acciones en la presente temporada de las Grandes Ligas, Houston Astros recibió malas noticias que tiene que ver con José Altuve, quien estará alejado de los diamantes por una nueva lesión.

Los siderales recibieron otro duro golpe en una temporada marcada por las lesiones, luego de confirmarse que el pelotero venezolano será colocado en la lista de lesionados debido a una distensión de grado 2 en el oblicuo izquierdo. La noticia fue confirmada por el mánager Joe Espada tras la derrota del equipo 8-0 ante los Rangers de Texas el pasado domingo, resultado que dejó a la novena texana con marca de 19 victorias y 29 derrotas en la campaña.

Aunque el cuerpo técnico no ofreció una fecha estimada para el regreso del experimentado segunda base, la ausencia de Altuve representa una baja sensible tanto en lo ofensivo como en el liderazgo dentro del clubhouse. El veterano venezolano sufrió la lesión durante la novena entrada del triunfo del sábado por 4-1 frente a Texas, luego de realizar un swing incómodo que encendió las alarmas.

José Altuve baja por tiempo indefinido

Altuve no estuvo disponible para hablar con los medios después del encuentro dominical, mientras el equipo continúa evaluando la evolución de su condición. Su baja se suma a una extensa lista de problemas físicos que han afectado seriamente la profundidad del roster de Houston durante las primeras semanas del calendario.

Actualmente, los Astros tienen a 14 jugadores en la lista de lesionados sin contar con el experimentado segunda base, una cifra que refleja la complicada situación médica del club. Sin embargo, no todo son malas noticias, ya que se espera que el campocorto dominicano Jeremy Peña sea activado este lunes tras perderse más de un mes por una distensión en el tendón de la corva.