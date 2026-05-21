MLB: Estos son los juegos pautados para este jueves 21 de mayo

El venezolano Eduardo Rodríguez retará a Colorado 

Jueves, 21 de mayo de 2026 a las 01:12 am
Durante este jueves, 21 de mayo, se disputará una nueva jornada del mejor beisbol del mundo y aunque la lista de desafíos se reducirá porque varios equipos descansarán, igualmente hay que repasar cuáles son los choques que se llevarán a cabo.

El lanzador venezolano Eduardo Rodríguez tendrá una nueva apertura en la que retará a los Rockies de Colorado.

Juegos para hoy en la MLB:

- Guardianes de Cleveland (Joey Cantillo) vs Tigres de Detroit (Casey Mize) 1:10 p.m.

- Piratas de Pittsburgh (Braxton Ashcraft) vs Cardenales de San Luis (Dustin May) 1:15 p.m.

- Mets de Nueva York (David Peterson) vs Nacionales de Washington (Cade Cavalli) 4:05 p.m.

- Bravos de Atlanta (Spencer Strider) vs Marlins de Miami (Sandy Alcántara) 6:40 p.m.

- Azulejos de Toronto (por definir) vs Yankees de Nueva York (Carlos Rodon) 7:05 p.m.

- Atléticos de Oakland (Luis Severino) vs Angelinos de Anaheim (José Soriano) 9:38 p.m.

- Rockies de Colorado (por definir) vs Cascabeles de Arizona (Eduardo Rodríguez) 9:40 p.m.

